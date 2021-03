El Marbella extiende la incertidumbre (0-0)

El Marbella se dejó un par de puntos más en el limbo contra un rival directo por salvar la categoría. Los de Aira se quedan con una jugada complicada de aquí al final de la liga regular: deben de ganar los dos últimos envites (visita al San Fernando, líder y acaba recibiendo a la Balompédica Linense que ahora está cuarta) y esperar a que el Cádiz B pierda sus choques contra Sanluqueño y Recreativo. Complicada combinación para salvar los muebles.

En la visita de Las Palmas Atlético, los marbellíes volvieron a dominar la posesión y a tener ocasiones importantes en la primera mitad -Una buena de Callejón al cuarto de hora y un balón al poste del mismo jugador un minuto antes del descanso- pero no fue capaz de ponerse por delante. Además, a cinco minutos del final Añón se encargó de ejecutar un penalti que detuvo el meta contrincante. El público en el Lorenzo Cuevas -podían entrar un máximo de 400 espectadores- se marchó con una prórroga a la incertidumbre de los marbellíes en las últimas fechas.

Después de una primera mitad en la que el equipo visitante fue capaz de defenderse sin demasiado problemas de las acometidas locales y también de asestar un par de zarpazos que pusieron en aprietos al meta local, el Marbella afrontó con urgencias la segunda mitad. El preparador de los locales movió el banquillo para darle más mordiente al ataque a medida que los insulares se protegían más cerca de su meta. El Marbella tuvo un para de buenas ocasiones y vio como las pocas arremetidas del filial no eran suficientes para superar a Herrero.

Un penalti señalado por una acción sobre Redru a siete del final alegraba algo a la grada. El capitán del equipo marbellí no se amedrentó, pero el lanzamiento de Añón no entró. Sergi Puig adivinó sus intenciones y dejó relamiéndose a los marbellíes que no pudieron marcar en la recta final del encuentro y aún tuvieron suerte de que el filial amarillo no acertase en una contra. Ahora, la permanencia parece un trabajo complicado para el Marbella en una temporada demasiado a contracorriente.