Oficial: Marcos Llorente ya es del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid cerró este jueves un acuerdo con el Real Madrid para el fichaje del centrocampista Marcos Llorente, pendiente del reconocimiento médico del futbolista, que firmará por las próximas cinco temporadas con su nuevo equipo.

A las 13:00 horas, prácticamente a la vez, ambas entidades lo hicieron oficial, en el caso del conjunto rojiblanco con una foto del medio centro que encabezaba la página web en un partido con la camiseta de la selección española sub-21, junto a Saúl Ñíguez, que ahora también será su compañero en el equipo de Diego Simeone.

"El Atlético de Madrid y el Real Madrid han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Marcos Llorente a nuestro club, pendiente de que el futbolista madrileño supere el pertinente reconocimiento médico. Está previsto que después de realizar dicho examen médico, el centrocampista firme un contrato que le vinculará a nuestra entidad por las cinco próximas temporadas", informó en el comunicado.

Igualmente, el Real Madrid, en el que ha jugado desde infantil, también anunció el acuerdo. "El club quiere mostrar su agradecimiento por todos estos años de entrega y profesionalidad y por su comportamiento ejemplar desde que llegó a nuestra cantera en 2008 hasta su trayectoria con el primer equipo. El Real Madrid le desea mucha suerte en su nueva etapa", añadió.

"Es un excelente pivote defensivo, con notoria capacidad de anticipación e intuición para interceptar pases rivales", destacó el Atlético de Madrid, una vez completada la negociación, después de las intensas conversaciones de los últimos días entre los dos clubes, que no han especificado el precio del traspaso del jugador.

Marcos Llorente, de 24 años y nacido el 30 de enero de 1995 en Madrid, ya había sido deseado por el Atlético en el pasado. Su fenomenal temporada en el Alavés en 2016-17, cedido por el Real Madrid, atrajo el interés del equipo rojiblanco en su contratación, imposible en cualquier caso por aquel entonces porque el club blanco lo recuperó para su primera plantilla a la campaña siguiente.

Ahora sí ha conseguido su incorporación. Su poco protagonismo en las alineaciones titulares en los dos últimos años en el Real Madrid, aún más residual con Zinedine Zidane como entrenador, han acelerado su salida. En dos cursos ha jugado 36 choques, 25 de titular, entre el técnico francés, Julen Lopetegui y el argentino Santiago Solari, el que más confianza le dio en el once blanco.

Con la vuelta de Zidane, su futuro era de nuevo incierto. Era una salida asumida desde hace semanas. No entraba en los planes del técnico para el nuevo curso y estaba en el mercado, con el interés suscitado en numerosos equipos... Y con el Atlético de Madrid muy atento, más allá de si Rodrigo Hernández seguía o no en el club. No lo hará. Eso generó aún más necesidad para fichar a Marcos Llorente.

Ya lo ha logrado. Ha aprovechado la oportunidad para reforzarse con un futbolista que mostró desde el primer momento su predisposición para llegar al Atlético, donde ya jugaron su abuelo materno, Ramón Grosso, cedido por el Real Madrid en 1963-64 para salvar al equipo del Metropolitano del descenso a Segunda, y su padre, Paco Llorente, en el curso 1986-87, antes de irse al Madrid.

Ahora jugará de rojiblanco Marcos Llorente, que pone fin a una larguísima etapa en el Real Madrid, en el que ingresó en su cantera el 1 de julio de 2008, según datos del club blanco, cuando tenía 13 años (ahora tiene 24) para jugar en el infantil A, después de su paso por Las Rozas, la Roceña y el Rayo Majadahonda madrileños.

En el club blanco pasó por todas las categorías desde infantil hasta el primer equipo -por los dos cadetes, por los tres juveniles y por el Castilla-, luego fue cedido al Alavés y después regresó para jugar con la plantilla profesional, con la que ha ganado una Liga de Campeones, dos Supercopas de Europa, una de España y dos Mundiales de Clubes, según las estadísticas oficiales del Madrid.

Ahora aportará su fútbol, su dinamismo y su potencia al Atlético. Es su segundo fichaje en el centro del campo para el nuevo curso, después de la incorporación hecha, pero aún no oficial, del mexicano Héctor Herrera, que ha finalizado contrato con el Oporto. En esa línea, el conjunto rojiblanco mantiene a Koke Resurrección, Saúl Ñíguez, Víctor Machín, Vitolo, Thomas Lemar y Thomas Partey.

Y es el cuarto refuerzo del equipo para la nueva temporada, porque además de los dos citados medios centros, incluido él, el Atlético ya tiene hechas las incorporaciones del defensa brasileño Felipe (Oporto) para el centro de la zaga y del atacante portugués de 19 años Joao Félix (Benfica) para suplir a Antoine Griezmann.

El Atlético se centra ahora en reforzar otras tres posiciones: el lateral derecho, con Rubén Semedo (Barcelona) como el favorito; el centro de la defensa, con negociaciones avanzadas para fichar a Mario Hermoso, pendiente aún del acuerdo final con el Espanyol; y el lateral izquierdo, con varios candidatos para esa demarcación y con la duda aún de Filipe Luis, que en principio saldrá del club.

Por contra, el Atlético asume cinco bajas por el momento respecto a la pasada campaña: los defensas Lucas Hernández -fichado por el Bayern Múnich por 80 millones de euros- y Diego Godín y Juanfran Torres, que terminan contrato tras toda la era Diego Simeone en el equipo; el medio centro Rodrigo Hernández y el delantero Antoine Griezmann, que ya han comunicado su marcha, aún pendiente del pago de sus cláusulas de rescisión de 70 y 120 millones, respectivamente.

Marcos Llorente: "Me voy sin nada que reprocharme y sin nada que reprochar"

Marcos Llorente se despidió del madridismo con una carta en sus redes sociales, tras hacerse oficial su traspaso al Atlético de Madrid, en la que aseguró que se marcha "sin nada" que reprocharse "y sin nada que reprochar", tras cumplir su sueño de infancia y ganar títulos con el Real Madrid.

"Yo era un niño que, como tantos otros, soñaba con jugar al fútbol. Me esforcé, sacrifiqué muchas cosas y me acerqué a hacerlo realidad. Crecí y empecé a soñar con jugar en el Real Madrid. Aprendí, dejé casi todo de lado... y se cumplió", escribió junto a una foto del último Mundial de Clubes en el que fue elegido mejor jugador del torneo.

"Pero uno no debe dejar nunca de trabajar, por mucho que crezca. Ni de soñar, por mucho que se cumplan algunos sueños. Hoy me voy del Real Madrid, de la que ha sido mi casa durante 10 años. Me voy sin nada que reprocharme y sin nada que reprochar", añadió.

Llorente cerró su despedida destacando la máxima entrega que ha dado cada día que ha estado en el Real Madrid y que el club le agradeció en un comunicado oficial, con el que le deseó suerte en su nueva etapa tras ser una de las salidas que pidió el técnico francés Zinedine Zidane.

""Trabajo duro, conciencia tranquila". Alguien me dijo esa frase una vez y define bien mi vida. No he dejado de aplicarla cada día. Como no he dejado de darlo todo ni de defender los valores que desde que era un niño me enseñaron. Me llevo grandes recuerdos, muchos amigos, títulos inolvidables en noches mágicas y el respeto y cariño de todos".

"Gracias por vuestro apoyo y por vuestra leal exigencia. Llevaré siempre en el corazón cada día que defendí esta camiseta y que escuché vuestro aliento", sentenció en su adiós al madridismo.