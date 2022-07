María Torreblanca sale del Unicaja y vuelve a casa

María Torreblanca regresa a uno de los clubes donde comenzó a enamorarse de la pelota naranja, el MSC La Salle. Aunque comenzó en este deporte en el CB Buen Consejo en categoría pequebasket, luego pasó a vestir durante cinco temporadas la camiseta de La Salle, desde minibasket hasta cadete de primer año. Siendo ya clave en una edad muy temprana para obtener títulos ligueros. En concreto se alzó como campeona autonómico hasta en siete ocasiones, en diferentes categorías.

Además, la jugadora de 22 años ha disputado cuatro Campeonatos de España de Clubes con el conjunto lasaliano. Sus buenas actuaciones le permitieron formar parte de la Selección de Melilla, estando presente en cinco Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas e incluso formó parte durante dos años de la Selección Autonómica Junior.Melilla se le quedó chica y en su segundo año de cadete dio el salto a Málaga para unirse al proyecto del C.B. Andalucía Promesas. Poco duró la aventura en la Costa del Sol, Torreblanca se cruzó España para llegar a la campaña siguiente a las filas del club Segle XXI. Tras dos temporadas en tierras catalanas decidió subirse a un gran reto y se enfundó durante una temporada la camiseta de la Universidad de Wyoming.

De vuelta a España hizo parada en Galicia para recalar en el BAXI Ferrol para competir en Liga Endesa, codeándose con las mejores jugadoras del baloncesto nacional. Antes de regresar a Málaga, en esta ocasión para vestir el verde del Unicaja y verse obligada para competir ante el club de su tierra, justo antes de volver.Su palmarés es envidiable: campeona de Andalucía de selecciones provinciales con Málaga en la temporada 2015-2016, también esa misma campaña, con Málaga, fue campeona de Clubes en la categoría Cadete Femenino, subcampeona de Clubes Junior Femenino y campeona de 3x3 Junior Femenino. De igual modo, en la 2015-16 se proclamó campeona de Andalucía de Clubes Cadete Femenino.

Además, sabe lo que es vestir la camiseta de la selección española, donde ha sido convocada hasta en cinco categorías: sub 12, sub 14, sub 15, sub 16 y sub 19. Consiguiendo ser subcampeona tanto del Torneo de la Amistad en la localidad italiana de Pésaro (julio de 2015) como del Torneo Le Poinçonnet de Francia (abril de 2016), aunque el mayor éxito lo alcanzó en el Campeonato de Europa (FIBA), en sub 16, celebrado en Udine (Italia) en agosto de 2016, al conseguir el título de campeonas.