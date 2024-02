María de Valdés, en el nombre del padre

María de Valdés estaba eufórica tras la magnífica medalla de plata que consiguió en los Mundiales de Doha (Catar), sólo superada, y por una décima de diferencia con la holandesa Sharon van Rouwendaal, campeona olímpica y multicampeona del mundo. Fue una gran carrera sobre 10 kilómetros en el Old Port de la capital catarí, ya por siempre lugar unido a la de Fuengirola y al deporte malagueño. No hay abundan las preseas en deportes y disciplinas olímpicas a nivel malagueño y De Valdés lo consiguió.

En la mente de la deportista estaba su padre, que falleció a finales de 2023 a causa de un tumor. Un shock del que aún no se ha recuperado, pero que le ha dado fuerzas para honrarle con una medalla espectacular. Pocos días después de deceso ya estaba concentrada con el equipo para intentar llegar en la mejora forma a Doha. Un tremendo esfuerzo mental y físico que ha tenido su recompensa. "He sido lo más constante posible, con mis altibajos, pero al final ha salido todo el trabajo que llevo y se lo quiero dedicar a mi padre, a toda mi familia que está en España y mis amigos, a mi entrenador, Jesús, y a todo el staff de la Federación que ha hecho posible esta medalla. No tengo palabras para definir este momento", decía De Valdés en el pantalán donde recogían las medallas y con su plata colgada del cuello.

"Me he sentido muy fuerte desde el primer momento, es verdad que a mitad de carrera me han surgido dificultades con las rivales, pero he sabido sobrellevarlo, todo estaba estudiado y al final he podido hacerlo codo a codo con las mejores del mundo", relataba emocionada De Valdés, que ahora tiene su vista en los meses de julio y agosto, cuando se celebran los Juegos de París, el gran sueño de su vida: "La medalla ha sido un sueño hecho realidad, pero es que también es el billete para París'24. Y ahora, quién sabe, igual pelear también por una medalla para España allí". Era el deseo, en el nombre del padre, de la malagueña.