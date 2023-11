Markel Irizar: “El cáncer fue mi mejor universidad”

Se esperaba mucho de Markel Irizar. Y no decepcionó. Ante un pobladísimo Salón de Actos del Hospital Materno-Infantil de Málaga, el actual mánager del Lidl-Trek Development Team vasco se desnudó en el sentido figurado y regaló 90 minutos de pura vida. Se trajo Irizar desde Bilbao a Málaga una experiencia vital, la de pasar un cáncer con todas sus vicisitudes; y una mochila de lecciones, de vivencias, de aprendizajes en los que el deporte ayudó a la vida y la vida al deporte. Una simbiosis única que han reconfigurado a un ADN que ya venía de por sí preparado para la batalla. Tal vez por eso se hizo gregario, para ayudar a sus líderes de equipo a conseguir levantar los brazos. Y, si nos permiten la acepción, esta tarde se volvió a vestir de gregario, en este caso para ayudar a los demás a ganar la etapa reina de la vida, que no es más que el título de la charla que ‘El deporte va por barrios’ –siempre con la ayuda de la Fundación “la Caixa” a través de CaixaBank–, desarrolló en el complejo hospitalario de la ciudad.

"No cambiaría nada de lo que me ha pasado porque ha sido una universidad, mi mejor universidad. Si pudiera elegir recuperaría a mi padre, que se suicidó cuando tenía 18 años y sufrió alcoholismo", fueron algunos de los titulares que dejó ‘Bizipoz’ –palabra euskera con la que se le conoce a Markel Irizar y que significa la alegría de la vida. Irizar estuvo acompañaro por el periodista Yiyi del Río, asociado de la APDM, que organiza este ciclo de encuentros. Del Río también sabe lo que es tutear al cáncer pues lo padeció siendo todavía un niño: “Nos saltamos las normas de los médicos, pero el enfermo necesita sentirse vivo y hacer cosas que realmente no debe”. “Tengo que devolver a la sociedad lo que me ha dado a mí”, siguió Irizar, visiblemente emocionado por momentos y que caló en todos los presentes: "La vida ha sido muy dura durante más de veinte años y ahora me está devolviendo mucho. Sólo pido salud, estoy en un gran momento, con mi mujer y mis tres hijos”.

Enfatizó mucho el vasco en el valor de la familia: “Cuando me retiré le dije a mi mujer que ya no sería tan feliz y me equivoqué. Al día le saco 48 horas. Sólo por respeto a la gente que no lo ha podido superar tengo que comportarme con alegría y aportar todo lo que pueda. He convertido en filosofía de vida el no quejarme. Tengo muchos defectos, pero mi virtud es ver el vaso medio lleno, y si sobra agua repartiría a quien pueda ayudar. Me definiría como una persona muy agradecida por cómo me ha ido la vida".

La carta a Armstrong y las revisiones aunque “te vean los huevos”

Una de los pasajes más sonados en la vida de Markel Irizar fue su carta al ciclista Lance Armstrong cuando supo que tenía cáncer: "Le mandé una carta a Armstrong y me lo agradeció con una postal. Cuando un médico conocido nos puso en contacto Lance me escribió una carta de su mano, y a los años él me fichó para el Radioshack. Es verdad que hay cosas de Armstrong no han estado bien, pero yo me quedo con todo lo que me ayudó". También incidió en la importancia de someterse a controles: "Hay que hacer todas las 2 revisiones. Hay gente que por vergüenza no se presenta para que no les vean los huevos. Y los médicos son superdotados y están para eso. Hay que ir por ti y por los que te rodean, el pronóstico puede ser peor si no vas".

Momentos emotivos y caras conocidas

El evento tuvo varios momentos emotivos, como el final, en el que Irizar leyó la carta que escribió cuando venció al cáncer, o algunas de las sorpresas que se incluyeron en el acto. Así, se descubrió por parte del pequeño Hugo, miembro de la Escuela Inclusiva de ‘Espíritu Deportivo’, club invitado al acto, el maillot con el que Markel Irizar ganó la Vuelta a Andalucía en 2011. También se escucharon testimonios en la sala de otros deportistas que superaron enfermedades oncológicas, como la extenista Carla Suárez, que grabó un vídeo de apoyo: “Les pido que no se rindan y no pierdan la esperanza”, o del jugador del UD Torre del Mar, Javi Fernández, que superó igualmente un tumor testicular: “No me atrevía a decírselo a mis padres y opté por suavizarlo diciendo que tenía un quiste”.

Entre las más de cien personas que disfrutaron de la experiencia vital de Markel Irizar en el Hospital, organizada por la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga con la colaboración de la Fundación “la Caixa” a través de CaixaBank, hubo muchas caras conocidas del deporte malagueño, como los exjugadores del Málaga CF Juan Rodríguez, Josemi, Koke Contreras, Francis Bravo y Manolo Gaspar, o las exjugadoras Estrella Díaz e Isa Guerrero. Por parte del Málaga CF, el histórico consejero Francisco Martín Aguilar y el responsable de la estructura femenina y del Málaga Forever, Manolo Hernández Navarrete. Y deportistas locales como Rubén Bravo o el entrenador de balonmano Quino Soler. Igualmente Sebastián Cervantes, delegado del Colegio de entrenadores de fútbol de Málaga, el cómico Tomás García, la responsable de Acción Social de CaixaBank en Andalucía Oriental, Yolanda Solero; y el subdirector de Enfermería del Materno, José Torres, que ejerció como anfitrión.

Por último, acudieron miembros de numerosas asociaciones y fundaciones que luchan contra el cáncer como Cudeca, Asamma, AECC, Fundación Olivares, Málaga Dragon Boat, Fundación Ronald McDonald y Fundación Cesare Scariolo, así como personal sanitario del Hospital Regional de Málaga, pacientes y familiares. Arroyo de los Ángeles, quinta parada de ‘El deporte va por barrios’ en 2023 ‘El deporte va por barrios’, impulsado por la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga con la colaboración de Fundación “la Caixa” a través de CaixaBank, se desarrolla periódicamente en barrios de la capital mediante encuentros entre un deportista profesional y un periodista asociado de la APDM con un denominador común: la inclusión a través del deporte y el fomento de valores positivos ligados a la práctica deportiva. Su objetivo es llegar a clubes modestos, barrios desfavorecidos, colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión, a centros educativos de las zonas concretas y a otras asociaciones con charlas de valor formativo, social o incluso pedagógico. Este año 2023 se cumple la segunda edición del proyecto y Arroyo de los Ángeles es su quinta parada tras Los Asperones (Basti), Pedregalejo (Adrián Miramón), El Bulto (Samu Castillejo), Segalerva (Carlos Kameni).