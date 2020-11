Maté acaba su novena Vuelta el 23º

Más información Luis Ángel Maté deja el Cofidis tras 10 años

Luis Ángel Maté concluyó en Madrid su novena participación en La Vuelta a España. Una edición especial, especialmente por la crisis de la COVID-19 y porque se trató de su última con los colores del equipo Cofidis. Desde la próxima temporada vestirá los colores del Euskaltel. A sus 36 años, tras 10 en el cuadro francés, tendrá un cambio de aires que consideraba necesario para el último tramo de su carrera.

El marbellí realizó una buena participación, aunque por circunstancias de carrera, no pudo pelear en las fugas, tal y como es habitual en todas sus apariciones. Sin embargo, Maté aguantó en muchas ocasiones con los mejores ciclistas del mundo y acabó La Vuelta 23º. La victoria general fue para Roglič, mientras que Carapaz y Carthy completaron el podio. Además, el equipo Cofidis se adjudicó la clasificación de la montaña con Guillaume Martin. El mejor puesto de Maté en una gran vuelta fue en 2014, cuando acabó 19º.

"A nivel personal, la fractura de costilla en Eslovaquia no me permitió haber preparado La Vuelta como me hubiese gustado. Aun así, pude estar en la salida, un poquito verde pero yendo cada día a más. Ha sido una Vuelta atípica, especialmente para un corredor de mi perfil que aspira a poder pelear las fugas, ya que llegaron muy pocas", explicaba Maté, que ya piensa en la próxima temporada tras una temporada invernal que será más corta de lo habitual: "Me quedo contento porque he acabado entero, he sido competitivo y he disfrutado mi última Vuelta con Cofidis. Solo espero que mi décima Vuelta sea de naranja y que la Marea Naranja vuelva a las carreteras de La Vuelta".