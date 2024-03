Calles cortadas y posibilidad de lluvia y fuerte viento en la Media Maratón de Málaga 2024

Se celebra este domingo 10 de marzo a partir de las 8:15 horas la Total Energies Media Maratón Málaga, que propiciará que varias calles de la capital estén cortadas al tráfico rodado durante algún tramo de la matinal del domingo. La prueba tiene salida y llegada en el Estadio del Atletismo. El transcurso de la prueba hará que conforme pasen los kilómetros la distancia entre la cabeza de la prueba y los últimos atletas sea más grandes. La llegada del último corredor se espera sobre las 11:00 horas.

Recorrido

avenida Manuel Alvar, calle Pacífico, Glorieta Antonio Molina, Paseo de Antonio Machado, Puente de Antonio Machado, avenida Manuel Agustín Heredia, Paseo de los Curas, Paseo de la Farola, Glorieta Joaquín María Pery, Paseo de Levante, Glorieta Terminal de Cruceros, Paseo de Levante, Glorieta Joaquín María Pery, Paseo de la Farola, Paseo Ciudad de Melilla, Paseo Marítimo Pablo Ruíz Picasso hasta la altura de calle Levi, donde se gira para volver por Paseo Marítimo Pablo Ruíz Picasso, avenida Cánovas del Castillo, Paseo de los Curas, avenida Manuel Agustín Heredia, Puente de Antonio Machado, Paseo de Antonio Machado, Glorieta Antonio Molina, calle Pacífico, avenida Manuel Alvar y llegada al Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga.

Lluvia y viento

Según la Aemet hay una probabilidad de precipitación de un 65% entre las 6:00 y las 12:00 horas, con la temperatura oscilando entre los 12 y 19 grados. Afinando más, hay probabilidad de tormenta entre las 8:00 horas y las 9:00, momento previsto de la salida. También está previsto un viento de entre 25 y 30 kilómetros por hora dirección Noroeste.

Guardarropa

La Organización dispondrá de un servicio de guardarropa donde los corredores podrán depositar sus pertenencias, ubicado en el módulo interior del Estadio Ciudad de Málaga. El horario del guardarropa será de 6:45 h y hasta las 11:45 h. Se ruega a los participantes que acudan con la suficiente antelación a dejar sus pertenencias en el Ropero.

Por cuestiones de seguridad el personal de la Organización solicitará a los corredores que abran sus bolsas antes de depositarlas, para supervisar el contenido de las mismas. Ante la negativa de un corredor a abrir una bolsa, la Organización rechazará el recoger dicha bolsa. Se ruega no dejar objetos de valor en las bolsas. La Organización no se responsabiliza de los objetos entregados. No se permitirá dejar las pertenencias más allá de las 8:05 de la mañana.