Media Maratón de Málaga 2024: Recorrido, fecha, tiempo, preparativos, cortes de tráfico...

"La ciudad de Málaga celebra el domingo 10 de marzo la trigésimo tercera edición del TotalEnergies ½ Maratón de Málaga. La última edición tuvo lugar a finales de octubre y es una novedad que este año traslade la celebración a marzo, añadiendo un atractivo más a nuestra ciudad. Con estas palabras, quiero animar a toda la afición malagueña a participar en este acontecimiento deportivo. Es una gran satisfacción promocionar la vida saludable a través de las actividades deportivas. Está ampliamente demostrado los grandes beneficios para la salud que implica el ejercicio físico. Esta edición de la TotalEnergies ½ Maratón de 2024 viene con un récord: ostenta la mejor marca mundial desde su última edición, con los 59 minutos y 13 segundos conseguidos el pasado 29 de octubre de 2023. Este dato es una prueba del nivel altísimo que está adquiriendo nuestra media maratón que es, además, la que menos curvas de Europa contempla a lo largo de los 21 kilómetros que tiene en total. Otro dato a tener en cuenta, y que viene a reafirmar el carácter cosmopolita de Málaga es que, con más de 5.000 inscritos, los deportistas que van a participar proceden de 63 países diferentes, según los datos de la organización. Es una virtud de nuestra ciudad, que acoge con gran hospitalidad y amabilidad a todos los deportistas, familias y personas que practican este deporte. Animo a toda la ciudadanía a disfrutar con deportividad y civismo, os invito a seguir las indicaciones de la organización y a facilitar el trabajo de los servicios públicos municipales desplegados para su normal desarrollo", informaba Francisco de la Torre de una Media Maratón de Málaga que ya es una prueba por excelencia en la ciudad. Este domingo, 10 de marzo, a partir de las 8:15 horas, se desarrollará la carrera.

Los récords hasta el momento

No será fácil, pero la élite ya está preparada para pulverizar las estratosféricas marcas conseguidas en2023. En categoría masculina, destaca sobremanera el keniano Geofry Toroitich quien, con sus 59 minutos y 13 segundos, es el actual récordman de la prueba. Y ojo, que volverá a tener su duelo personal con su compatriota Boniface Kibiwott, quien fue segundo el año anterior, con una marca de 59 minutos y 23 segundos. La batalla entre ambos está servida. ¿Conseguirá alguno de ellos el récord de la prueba? El triángulo de Kenia lo cierra Vincent Kipkorir, quien también ha bajado de la hora, con una marca de 59'48". Hay que tener muy en cuenta, además, al suizo Julien Wanders que, con una marca de 59 minutos y 13 segundos, misma que Toroitich, es el actual récordman europeo y también peleará por las primeras posiciones.

En cuanto a mujeres, dos kenianas son las principales candidatas. Winfridah Moraa, con una marca de 01:06:40, es la principal aspirante para conseguir el récord de la prueba, actualmente en poder de su compatriota keniana Caroline Nyaguthii con un tiempo de 1 hora, 7 minutos y 36 segundos. Hay que estar atentos, además, a la debutante en medio maratón Loice Chemnung, quien tiene una marca de 30'08” en 10K. Cierran este trío de élite la española Fatima Azzahraa, con una marca personal de 01:10:37, quien tiene dos objetivos claros en Málaga: por un lado, conseguir la mínima para el Europeo de Roma. Por el otro, buscar el récord de España, actualmente fijado en 1 hora, 9 minutos y 41 segundos.

Recorrido

SALIDA: AVDA. MANUEL ALVAR

2. Autovía de acceso al Puerto de Málaga.Manuel Alvar.(Calzada en sentido contrariadel tráfico)

3. MA-22; N-340. (Calzada en sentido contrariadel tráfico)

4. Glorieta de Antonio Molina

5. Paseo de Antonio Machado (Calzada ensentido contraria del tráfico)

6. Glorieta del Hotel Ilunion (Dejando la glorietaa la izquierda)

7. Paseo Marítimo Antonio Machado (Calzada ensentido del tráfico)

8. Autovía de acceso al Puerto de Málaga(Calzada en sentido del tráfico)

9. Avenida de Manuel Agustín Heredia (N-340)(Calzada en sentido del tráfico)

10. Paseo de los Curas (Calzada en sentido deltráfico)

11. Paseo de la Farola

12. La Farola de Málaga

13. Paseo de Levante

14. Glorieta terminal de cruceros

15. Paseo de Levante

16. La Farola de Málaga

17. Paseo de la Farola

18. Paseo Marítimo Ciudad de Melilla (Calzada ensentido del tráfico)

19. N-340 (Calzada en sentido del tráfico)

20. Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso (Calzadaen sentido del tráfico)

21. Giro de 180o en mediana 100 metros antes delcruce con Avenida del Pintor Joaquín Sorolla

22. Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso (Calzadaen sentido del tráfico)

23. N-340 (Calzada en sentido del tráfico)

24. Paseo de los Curas (Calzada en sentido deltráfico)

25. Avenida de Manuel Agustín Heredia (N-340)(Calzada en sentido del tráfico)

26. Autovía de acceso al Puerto de Málaga(Calzada en sentido del tráfico)

27. Paseo Marítimo Antonio Machado (Calzadaen sentido del tráfico)

28. Glorieta del Hotel Ilunion (dejando la glorietaa la izquierda)

29. Paseo de Antonio Machado (Calzada ensentido del tráfico)

30. Glorieta de Antonio Molina (dejando laglorieta a la izquierda)

31. Calle Pacífico (N-340) (Calzada en sentido deltráfico)

32. Autovía de acceso al Puerto de Málaga. Avda.Manuel Alvar.(Calzada en sentido del tráfico)

33. MA-22; N-340. (Calzada en sentido deltráfico)

34. Entrada al Estadio ciudad de Málaga

35. META: Recta de llegada del estadio ciudadde Málaga

¿Cómo llegar a la salida y meta?

METRO: El metro de Málaga, como patrocinador del TotalEnergies Medio Maratón de Málaga invitará a los participantes en la prueba a viajar gratuitamente en el Metro el día de la prueba. La parada Palacio de los Deportes de la línea 2 del Metro de Málaga está en las cercanías de la Zona de Salida y Meta del TotalEnergies Medio Maratón de Málaga 2024. El metro es la opción más rápida y segura para llegar a la salida de la carrera y para abandonar la zona una vez acabes la carrera si estás en la ciudad de Málaga.

AUTOBUSES: Tanto para acceder a la línea de salida, como para abandonar la zona de Meta una vez cruzada la línea de llegada, las líneas de autobuses urbanos 7 y 31 tienen parada en las cercanías de la línea de Salida y Meta del Maratón.

CERCANÍAS: El servicio de Cercanías - RENFE de Málaga tiene una parada de la línea C1 en las cercanías de la Zona de Salida y Meta del TotalEnergies Medio Maratón de Málaga 2024. La parada más próxima es Victoria Kent, de la línea C1.

COCHE PARTICULAR: Existen varios aparcamientos gratuitos en la zona.

Zona de salida

La salida del TotalEnergies Medio Maratón de Málaga se realizará a las 8:15 h, desde la avenida Manuel Alvar. La zona de Guardarropa estará situada en el módulo interior del Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, y una vez dejadas sus pertenencias, deben dirigirse a la Avenida Manuel Alvar, en la que está situada la salida y donde podrán acceder a los cajones de salida. Si llegas a la carrera y no tienes pertenencias que dejar en el Guardarropa, debes ir hacia los cajones situados en la zona de salida, en la Avenida Manuel Alvar.

El acceso de los corredores a los cajones de salida se hará por el lateral izquierdo (el más cercano al estadio Ciudad de Málaga), y estará controlado por personal de la organización, solo pudiendo entrar cada corredor a su cajón asignado o a uno posterior.

Cajones de salida

Existirán cajones de salida para los tiempos de Élite, sub 1h30’, sub 1h45’, sub 2h y más de 2h. También existirán liebres para los tiempos de sub 1h25’, 1h30’, 1h40’, 1h50’ y 2h00’. Respecto a la asignación de loscajones de salida, la Organización habilitará un mostrador de Acreditación de Marca en la Feria del Corredor para que todo aquel corredor que quiera acreditar su tiempo, y aún no lo haya realizado, pueda realizarlo. Igualmente en este mostrador se podrá realizar un cambio del cajón de salida previamente asignado siempre que se pueda acreditar un tiempo que permita acceder al cajón al que se aspira..

Se considerarán tiempos válidos, y por tanto acreditados, aquellos que se hayan realizado en los dos últimos años en pruebas homologadas. Las marcas en pruebas de 10 Kilómetros se admitirán como válidas siempre que estén realizadas en pruebas homologadas y dentro de los dos últimos años. Las equivalencias serían sub 33’ (élite), sub 41’ (sub 1h30’), sub 47’ (sub 1h45’) y sub 54’ (sub 2h).

Guardarropa

La Organización dispondrá de un servicio de guardarropa donde los corredores podrán depositar sus pertenencias, ubicado en el módulo interior del Estadio Ciudad de Málaga. El horario del guardarropa será de 6:45 h y hasta las 11:45 h. Se ruega a los participantes que acudan con la suficiente antelación a dejar sus pertenencias en el Ropero.

Por cuestiones de seguridad el personal de la Organización solicitará a los corredores que abran sus bolsas antes de depositarlas, para supervisar el contenido de las mismas. Ante la negativa de un corredor a abrir una bolsa, la Organización rechazará el recoger dicha bolsa. Se ruega no dejar objetos de valor en las bolsas. La Organización no se responsabiliza de los objetos entregados. No se permitirá dejar las pertenencias más allá de las 8:05 de la mañana.

Feria del corredor

La feria del TotalEnergies Medio Maratón de Málaga 2024, vuelve con ánimos renovados y con el objetivo de convertirse en lugar de encuentro para los corredores y las principales marcas de running. La feria del TotalEnergies Medio Maratón de Málaga es el centro neurálgico del TotalEnergies Medio Maratón de Málaga, lugar de paso obligado de todos los participantes, que deberán recoger aquí su dorsal y bolsa del corredor, así como visitar los distintos stands de las marcas patrocinadores y principales marcas asociadas al running en España.

La feria del TotalEnergies Medio Maratón de Málaga se celebrará en la pista interior del Estadio Ciudad de Málaga el viernes 8 y el sábado 9 de marzo de 2024, de 10:00 a 20:00 h, de manera ininterrumpida. La entrada a la feria del TotalEnergies Medio Maratón de Málaga es gratuita, tanto para corredores como para acompañantes o visitantes.

Avituallamiento y asistencia médica

Habrá 5 puntos de avituallamiento en el recorrido, más uno tras cruzar la línea de meta en el TotalEnergies Medio Maratón de Málaga 2024. En función de los puntos kilométricos donde se encuentren ubicados los avituallamientos, éstos podrán tener una diferente configuración y distintos tipos de productos y servicios (configuración provisional):

KM 5,1: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua. Habrá baños portátiles.

KM 10,1: Situado a la derecha de la calzada según el sentido de marcha de los corredores. Avituallamiento con agua. Habrá baños portátiles.

KM 13: Situado a la derecha de la calzada según el sentido de marcha de los corredores Avituallamiento con agua. Habrá baños portátiles.

KM 15,8: Situado a la derecha de la calzada según el sentido de marcha de los corredores. Avituallamiento con agua, isotónico (Aquarius) en vaso y geles Life Pro Endurance. Habrá baños portátiles.

KM 18,4: Situado a la derecha de la calzada según el sentido de marcha de los corredores. Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius) en vaso. Habrá baños portátiles.

Importante:

Los avituallamientos están dimensionados para absorber los corredores del Medio Maratón. En todos ellos habrá un gran número de mesas sobre las que descansará el producto. Se ruega a los corredores que en los primeros puestos de avituallamiento no cojan la bebida de las primeras mesas para no colapsar la zona.

ASISTENCIA MÉDICA

Además de la asistencia médica en los puntos kilométricos 4, 7, 12, 13 y 18, existirá un puesto de asistencia médica pasada la línea de meta y en la salida. También se habilitará en esta zona, exclusivamente para el corredor lesionado, un servicio de fisioterapia. La organización aconseja realizar un chequeo médico previo al maratón y practicar deporte con responsabilidad y siempre bajo la supervisión de entrenadores y personal cualificado.

AVITUALLAMIENTO DE META

Tras cruzar la línea de meta en el TotalEnergies Medio Maratón de Málaga 2024, encontraréis un avituallamiento en el que podréis encontrar agua, bebida isotónica y fruta.

Tiempo

Habrá tiempo soleado durante toda la jornada, con el riesgo de que el asfalto esté algo húmedo por el acumulamiento de precipitaciones durante el fin de semana.