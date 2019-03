Se temía que descargara la lluvia, pero el clima se comportó y respetó a los 7.500 participantes que tomaron las calles de Málaga para la 29ª edición de la Media Maratón de Málaga, que en esta edición recibía el impulso patrocinador del Teatro Soho para añadirse a CaixaBank. Cambio de recorrido, con salida y llegada en el Paseo del Parque, celebrado por los atletas y organizadores porque se evitan embudos cuando la carrera da sus primeros pasos. En plena madurez,la prueba disfruta de buena salud.

Y fue el malagueño Cristóbal Ortigosa quien se impuso en la prueba por delante del gran dominador de la prueba, siete veces campeón, el marroquí El Mouaziz. “Le he ganado a una leyenda del atletismo”, decía el atleta de Villanueva del Rosario, que recordaba que al podio de esta prueba habían subido en su día mitos como Martín Fiz y Fabián Roncero. Completaba la última plaza en el cajón, acompañando a los dos atletas del Cueva de Nerja Nerja, Dani Pérez, también malagueño de gran trayectoria en el fondo y que ha sido alma máter de la Maratón en los últimos años.

Un dominio local que no se veía desde 2010, cuando vencía un ilustre Javier Díaz Carretero. En medio, el intenso dominio marroquí con El Mouaziz y Elouardi. Además, Ortigosa firmó su mejor marca personal, bajando dos minutos su tiempo y acabando en 1:05. "Me escribió Javier, con quien entrené cuatro años junto a Agustín Molina, entre semana que desde él no ganaba un malagueño y mira, le he hecho caso", contaba con espontaneidad Ortigosa.

El atleta de Villanueva del Rosario prepara sus oposiciones a magisterio, que hará en junio, aprendiendo también su inglés mientras trabaja de monitor por las tardes en un colegio. Tiene 30 años y empezó tarde a correr en serio. "Si El Mouaziz tiene 42 años, pues aún queda camino...", ejemplificaba el malagueño sobre lo que tiene por delante.

En categoría femenina, fue Janine Lima, del Atletismo Málaga, quien fue la más rápida de la prueba. Una clásica de los circuitos provinciales que también extendió su dominio a la Media. Sin ir más lejos, hace unas semanas se imponía en Gibralfaro en la MiniMaratón Peña El Bastón. De origen ecuatoriano, está asentada en Marbella. Hizo 1:21.49. En un espacio de 15 segundos entró el podio de la prueba. Le acompañaron Mónica Ballesteros (1.21.50) y la inglesa Rachel Doherty (1:22.03).

🏃‍♂️ Apretado final femenino de la @mediamaratonmlg, con Janine Lila por delante de Mónica Ballesteros y Daugherty pic.twitter.com/n1oYk5wtWZ — malagahoydxt (@malagahoydxt) 24 de marzo de 2019

La prueba, con abundante presencia extranjera, casi un cuarto de sus participantes, tendrá en 2020 un nuevo reto, coincidiendo con la capitalidad europea del deporte de Málaga, llegar hasta los 8.000 participantes, según confesaba Manolo Sarria, director del evento, días atrás. Dentro de las historias de cada prueba, algún famoso camuflado, políticos de distintos partidos y personas de toda condición y clase social. Correr, seguramente, sea el deporte más democrático. Aunque la parafernalia runner a veces parezca sobredimensionada, sólo hace falta voluntad, como demostraban los miembros de Egoísmo Positivo, que integran, a través del atletismo, a personas con discapacidad en el mundo del deporte.