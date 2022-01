Miguel Ángel Jiménez triunfa en Hawái con 58 años recién cumplidos

Con 58 años recién cumplidos, Miguel Ángel Jiménez continúa incombustible y alzando trofeos. El de Churriana venció en el Mitsubishi Electric Championship que se disputó en el Hualalai (Hawái), primer torneo de la temporada en la Charles Schwab Cup. Ya había ganado en el archipiélago en las temporadas 2015 y 2020 y volvió a hacerlo para conseguir su undécimo título en el PGA Champions Tour, el circuito que reúne a los mejores jugadores de 50 años. Sigue siendo competitivo en su tramo de edad, también lo hace en el European Tour regularmente.

Jiménez venció en el segundo hoyo desempate al neozelandés Steven Alker. Ambos había acabado el torneo con un acumulado de -17. Una gran segunda vuelta, con cuatro birdies en cinco hoyos, le acercó al liderato y en el 18 hizo otro golpe bajo el par para apretar y forzar el desempate, superando a jugadores del calibre de Vijay Singh o Ernie Els, ganadores de major en categoría absoluta.

El play off se jugaba en el hoyo 18 y Alker desaprovechó una buena oportunidad para sentenciar. En el segundo intento, a Jiménez se le escapó el birdie, pero Alker no firmaba el putt y el andaluz alzaba los brazos. Con el título, Jiménez iguala el número de victorias en Hawai de Berndhard Langer y también rompe la tendencia de 2021, en la que no ganó por primera vez ningún título en el Champions Tour desde que pegó el salto a este circuito en 2014. La próxima semana regresará al European Tour, jugando el Slync.io Dubai Desert Classic.

"Es una gran manera de empezar el año. Es mi tercera victoria en Hawái, segunda en el playoff, como en 2020, estoy contento. Es una buena manera de comenzar la temporada. El campo me gusta mucho. La preparación este año era espectacular, los greenes, las calles, todo perfecto al más mínimo detalle. Lo hacen muy bien aquí en Hualalai", decía el malagueño tras ganar: "La clave fue mantenerme concentrado todo el tiempo. Le estaba pegando bien a la pelota y lo importante era no perder el foco en ningún momento. Ahora juego la semana que viene en Dubái. Allí estaré dos semanas y después regresaré a Estados Unidos, a Florida".