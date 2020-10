Moli: "Soñar es gratis, soñamos, estuvimos al 120% y lo conseguimos"

Una victoria inolvidable la que consiguió el BeSoccer UMA Antequera en el Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz ante el Inter Movistar, uno de los mejores equipos del mundo, en la Primera División del fútbol sala nacional.

Manuel Luiggi Moli, veterano técnico del UMA Antequera, daba la receta sobre cómo consiguó el triunfo en la cancha madrileña su joven equipo. "Fue un día para soñar, soñar es gratis. Soñamos y fuimos sin temor a nada. Un rival como Inter Movistar supone palabras mayores, un respeto. Entregarlo todo y sacar los tres puntos... Después de ver el partido y cómo se comportaron los chicos, merecen todo, este triunfo también. Al 120% aguantamos, con un desgaste importante para que no hicieron su juego. A ellos no le salieron las cosas, pero hicimos todo lo posible para que no le salieran".

Acerca del mensaje que le mandó a sus jugadores antes de jugar, Moli afirmó que "les dije a que a mí, a Tete y a todos nos encantaría jugar ante el mejor equipo del mundo. Este pabellón es una catedral del fútbol sala, sólo faltaban los espectadores. La motivación era máxima, ya viniera uno recién levantado o recién comido. Sacan fuerzas de donde no hay. Si uno cree que puede ganar, se puede ganar. El deporte no es matemática exacta. Como deporte que es pueden ocurrir mil cosas y debemos estar preparados para todos. Estos tres puntos eran impensables", admitía el técnico malagueño, que ve cómo su equipo da un espaldarazo para intentar abandonar la parte baja.