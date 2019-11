Gran momento de forma el que vive el BeSoccer UMA Antequera. El conjunto entrenado por Moli se encuentra en los puestos de playoff y es, junto a Movistar Inter, el único equipo que aún no ha perdido ningún partido. El próximo reto de la escuadra universitaria es la Copa del Rey, que arranca el miércoles con el duelo ante el Melistar FS de Segunda B. Ante este partido intersemanal, Moli expresó sus quejas: "Es como tener un partido que no te esperas, pero lo afrontamos con ilusión y vamos a ganarlo. Este tipo de encuentros, cuando tienes una plantilla muy justa, no son favorable".

El pasado fin de semana, el UMA consiguió una victoria trabajada ante Rivas. "No fue fácil, lo intentamos nosotros. En la primera parte pudimos tener problemas si llegan a marcar el segundo, estábamos jugando muy alocados, dejándonos llevar por su ritmo de juego. En la segunda, con la defensa más atrás, les obligamos a elaborar y a la contra matamos el partido", afirmó el técnico.

Lo que tiene claro Moli es la filosofía a seguir para mantenerse en la zona noble de la clasificación: "Trabajamos durante toda la semana para mejorar y al final obtuvimos la recompensa. Para estar en puestos de playoff tenemos que ganar partidos como este. Rivas es un equipo muy peleón, que con total seguridad se va a salvar".