Un niño se disculpa por carta tras llamar "tonto" a un árbitro

Hay malos ejemplos de conducta en el fútbol base, la provincia de Málaga no es ajena a estas tristes circunstancias, pero también sucede lo contrario. Buenos ejemplos tras cometer errores, con la consiguientes petición de disculpas.

Es el caso de un niño del equipo benjamín del CP Mijas, que fue expulsado el pasado 2 de noviembre en un partido por llamar "tonto" a un colegiado durante un partido. En una carta distribuida por la Plataforma 090, el niño, de puño y letra, pide disculpas por lo sucedido.

Esta es la carta de Sergio, un niño de 9 años que pide perdón al árbitro por un error que cometió en un partido de #futbolbase y que le costó la expulsión. El arrepentimiento y la disculpa son #valores que nos sirven para seguir aprendiendo cada día. Enhorabuena, Sergio!!👏👏 — Plataforma 0-90 (@plataforma090) November 7, 2019

A continuación reproducimos la carta:

"Esta carta es para el Colegió de árbitros de Málaga, dirigida especialmente a Ignacio Tomás Fernández.Soy portero del benjamín A del CP Mijas Las Lagunas, jugando en 3ª Andaluza Grupo 2.

El pasado 2 de noviembre, jugando en nuestro campo, cometí el error de insultar al árbitro llamándole "tonto". No es mi forma de actuar, es la primera vez que me pasa y aunque suena a excusa, me puse muy nervioso al ver a dos compañeros tirados en el suelo llorando, estábamos perdiendo y encima nos metieron un gol.

Tengo nueve años y tendré que ir aprendiendo de mis errores. Mis padres y entrenador ya me regañaron con lo ocurrido. He aprendido y sé que tengo que respetar siempre la decisión que tome el árbitro. Pido perdón a Ignacio Tomás por lo ocurrido, no me volverá a pasar en ningún partido y espero que acepte mis disculpas. He sido sancionado tres partidos sin jugar y, aunque me parece demasiado, asumo las consecuencias".