La temporada 2018/2019 fue un año agridulce para Ouassim Oumaiz. El fondista nerjeño fue subcampeón de Europa sub 20 tras codearse con Jakob Ingebrigtsen, campeón de España absoluto con 19 años y 20º del mundo en uno de sus escenarios predilectos, el cross. Se vislumbraba un verano también luminoso, con los retos del Europeo sub 23 y, si se conseguía la mínima, el Mundial de Doha. Pero no fue así, una fractura por estrés en el sacro cuando ya tenía en el horizonte mítines de la Golden League le frenó en seco.

A caballo entre Nerja y Madrid, donde está becado en la Residencia Blume y trabaja a las órdenes de Antonio Serrano, Oumaiz ha completado su recuperación y vuelve a correr este sábado en uno de los mejores crosses del mundo, en Atapuerca (Burgos), que forma parte del IAAF Cross Country Permit, con ocho pruebas. Han sido varios meses duros, en un periodo clave de progresión como atleta. En cualquier caso, no se le ha forzado porque por delante tiene un carrera que está naciendo.

En Atapuerca, Oumaiz estará en la línea de salida con cuatro de los diez primeros clasificados del último Mundial de Cross y varios africanos más de gran nivel, además de la élite del cross español, con Javi Guerra, Fernando Carro, Dani Mateo y Toni Abadía. Ya el año pasado Oumaiz firmó en el cross corto una tercera posición en Atapuerca cuando aún competía como sub 20.

Oumaiz peleará en este arranque de temporada por estar en el Europeo de cross, que se celebrará en Lisboa el 8 de diciembre. Tras la carrera burgalesa llegará el Cross de Soria (domingo 17) y el de Alcobendas (24). La selección saldrá de los corredores que tengan mejor resultados (cuentan los dos mejores) entre las tres pruebas. El malagueño tiene previsto correr también en Soria la semana siguiente. Cada prueba otorga de 25 puntos a uno a los 10 primeros españoles. Los cuatro mejores obtendrán su plaza y los otros dos quedarán a criterio del seleccionador.

En caso de no tener el pasaporte para el Europeo absoluto, Oumaiz tiene la carta de estar en la categoría sub 23. No obstante, después de más de siete meses sin ponerse en dorsal, lo primero es volver a sentirse atleta.