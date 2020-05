Pablo Martín pone en marcha Real Spartan para pelear contra el coronavirus

El golfista malagueño Pablo Martín y la Federación de Golf de Valencia han impulsado una espléndida iniciativa solidaria para ayudar a los que más lo necesitan durante esta terrible crisis del Covid-19. Lo único que hace falta es jugar al golf y tener ganas de colaborar, cada uno en la medida que pueda o estime oportuno.

El proyecto solidario se llama Real Spartan, una plataforma cuyo objetivo es recaudar dinero para la lucha contra el Coronavirus jugando al golf. Fomenta la práctica del favorito y tiene un carácter cien por cien benéfico.

¿En qué consiste?

Todos los jugadores de golf pueden participar. Para ello sólo deben anotar el resultado de su primera ronda de golf que jueguen después del confinamiento y realizar una donación. Teniendo en cuenta que lo normal es tener el swing oxidado, el requisito para participar y donar, como mínimo, será poner un euro por cada golpe de más que se haga ese primer día respecto a tu hándicap. Es decir, pelillos a la mar, no pasa nada por cómo juegues, aunque no te salgan las cosas el primer día, estarás colaborando. Así, seguro que los malos golpes pesarán menos. De hecho, el eslogan de esta iniciativa no puede ser más explícito y directo: cuanto peor juegue, mejor para todos.

¿Cuánto tiempo va a estar activa esta iniciativa?

Se pondrá en marcha el próximo 11 de mayo, coincidiendo con la entrada en la Fase 1 de muchas poblaciones de España, lo que supondrá que se abrirán un buen número de campos de golf y, por tanto, tendremos a muchos golfistas jugando. Se cerrará el sábado siguiente a la fecha de entrada en la Fase 1 de la última zona de España. Se da hasta el sábado porque muchos jugadores no podrán ir al campo hasta el fin de semana siguiente a la entrada en la Fase 1. Es decir, tienen tiempo para hacerlo. Lo importante es contar únicamente la primera vuelta que jueguen.

¿Cuánto dinero puedo donar?

Lo que puedas será bienvenido. El mínimo es tantos euros como golpes te hayas pasado por encima de tu hándicap, pero a partir de ahí lo que cada uno pueda irá a buenas manos. De hecho, hay algunos jugadores que optarán por la modalidad de un euro por cada bogey, dos euros por cada doble bogey y tres euros por cada triple bogey. ¿Y si yo he jugado por debajo de mi par? Pues enhorabuena, es usted un máquina y seguro que no encontrará mejor manera de celebrar esa gran ronda de golf que realizando una donación…

¿Hay que contar todos los golpes?

Sí, hay que contar todos los golpes con un máximo de 9 por hoyo, para no provocar juego lento en los campos.

¿Dónde me inscribo?

En las próximas horas estará abierto el canal de Instagram de Real Spartan donde se irán contando todos los detalles durante este fin de semana. La Federación de Golf de Valencia facilitará un apartado en su web para poder inscribirse. Hay que poner el nombre y apellidos, el resultado y realizar la donación.

Gran sorteo entre todos los participantes

Ayudar a los demás es motivación más que suficiente para unirse a esta iniciativa, pero además los organizadores han decidido realizar un sorteo de productos de golf muy especiales entre todos los que participen en Real Spartan y hagan una donación. Más adelante iremos dando más detalles, pero por ejemplo: ¿Qué les parecería un putter exclusivo diseñado por un jugador profesional? Bogeys contra el Covid. No lo olvides, cuanto peor juegues, mejor para todos. Apúntate. Ganamos todos.