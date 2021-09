El RH Privé Benalmádena golpea duro en el arranque (8-2)

Mejor arranque imposible el que tuvo el RH Privé Benalmádena en su primer partido de la nueva temporada de División de Honor B Masculina. Victoria en Campo Municipal de Deportes ‘El Retamar’ que supuso un broche de oro a una jornada que empezó bien temprano en el club de Benalmádena y que movilizó a todas las categorías -desde prebenjamines a sénior- para participar en el I Torneo Memorial José Antonio Moya España, donde además se vivió el primer entrenamiento de Hockey+ con los chicos del Centro Ocupacional de Benalmádena.

El homenaje a la figura del que fue uno de los fundadores del Club Hockey Polideportivo Benalmádena, y expresidente del mismo, sirvió de antesala idílica para continuar con la jornada de hockey y ver el debut de este RH Privé Benalmádena que tan buena pinta tiene. Enfrente un SPV Complutense muy renovado con respecto a la temporada pasada y que salió con las ideas muy claras, hasta el punto que aprovechó una jugada trastabillada en los primeros compases del partido para adelantarse en el marcador gracias al stick de Federico Rey. No obstante, el centro de atención estaba puesto en las incorporaciones de lujo con las que se ha reforzado el RH Privé Benalmádena y estas no tardaron en aparecer. Jérôme Dekeyser encontró a Lucas Vila en el área y el argentino remató una bola por encima de la portería que fue un primer aviso a lo que instantes después fue el empate en el marcador.

El propio Vila, a pase de Borja Wucherpfennig, no perdonaba en el minuto 8 de juego y devolvía las tablas. El conjunto madrileño no se vino abajo con el gol. Poco antes del final del primer cuarto tuvo una entrada por el fondo izquierdo del área benalmadense que a punto estuvo de suponer el tanto visitante, pero apareció Álvaro Zar con una gran parada bajo palos. En la reanudación llegó el primer penalti córner a favor del RH Privé Benalmádena, que quedó en manos del especialista y exinternacional belga Jérôme Dekeyser, quien no perdonó para conseguir adelantar a los locales. Siguió con intensidad el SPV Complutense y no desfallecía en sus intentonas, hasta el punto que contó con un doble penalti córner justo antes de llegar al descanso, pero de nuevo Álvaro Zar fue el encargado de atajar ambas ocasiones. Se notaba mucha ansiedad en el juego del conjunto local y esto llevó a cometer numerosos errores no forzados que mantenían con vida al equipo de Madrid. La charla del descanso sirvió para ver a la vuelta del mismo a un RH Privé Benalmádena totalmente diferente y que dio todo un recital en el tercer cuarto.

El dominio del juego local fue acercando cada vez más el peligro al área defendida por los universitarios y en el minuto 40 de juego una bola medida de Jérôme Dekeyser encontró a Kino Sánchez-Cerrudo, que desvió desde el punto de stroke a la esquina de la portería para anotar el tercer tanto benalmadense. Llegaron tres más en este cuarto que rompieron por completo el choque en favor del RH Privé Benalmádena. Antonio Ruiz desde el penalti córner se apuntó el cuarto gol benalmadense y tan solo un minuto después Lucas Vila hizo su segundo tanto del encuentro con un gol de revés cruzado en el que el portero madrileño nada pudo hacer. El SPV Complutense se asomó en una única ocasión durante este cuarto con el lanzamiento de un penalti córner y su posterior rechace a bocajarro, en el que Álvaro Zar siguió demostrando su valía con dos paradas asombrosas. El cuarto se cerró con una nueva oportunidad de Dekeyser desde el penalti córner, que mandó a la red un auténtico misil que suponía el sexto tanto local del partido. Con 6-1 en el luminoso a favor del RH Privé Benalmádena, los locales siguieron mirando hacia el ataque durante el último cuarto. En el minuto 62, el capitán Borja Wucherpfennig dirigió con maestría un contragolpe en el que sirvió una bola medida a Sergio Pedrosa, quien en segunda instancia mandó la bola al fondo de la portería visitante para sumarse a la fiesta.

Con este espíritu ofensivo, el SPV Complutense se benefició de una mala defensa en transición por parte del equipo de Benalmádena para encontrarse con un disparo franco que Jakob Schonfeld no perdonó y sumar así el segundo gol de los madrileños. Ya con el tiempo cumplido, un nuevo penalti córner a favor del RH Privé. El joven Antonio Ruiz ejecutó un disparo preciso con el que sumaba su segunda diana y establecía el 8-2 definitivo, resultado que da al RH Privé Benalmádena el liderato al cierre de la primera jornada de División de Honor B Masculina por la diferencia de goles.

El próximo domingo (12:30 horas) habrá ocasión de ver de nuevo al RH Privé Benalmádena en acción. Los pupilos de Ezequiel Sosa reciben en el Campo Municipal de Deportes ‘El Retamar’ al Sant Cugat, que también ha sumado una victoria en su debut.