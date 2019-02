Un clásico que dejará huella

El argentino, renqueante durante unos partidos tras sufrir una contusión en el muslo ante el Valencia (2 de febrero), demostró en el último choque ante el Sevilla que se ha recuperado y lo ha hecho a lo grande: con tres goles en un escenario de los grandes. Ahora, en el Bernabéu, encara dos partidos en cuatro días. Con citas tan consecutivos en el tiempo, Valverde tendrá que elegir bien sus opciones y diseñar una estrategia diferente según el escenario de ambas competiciones. Perder hoy sería quedarse sin un título, caer el sábado no tendría un efecto secundario negativo. De todos modos, las últimas alineaciones ante Lyon y Sevilla sirven de pista para los dos compromisos en Madrid.

La portería la ocupará Keylor Navas, quien sabe si en su último partido del curso a no ser que Solari le dé alguno de Liga si el Madrid avanza en Champions, y el capitán Sergio Ramos regresa a la zaga cumplida su sanción. Son los dos cambios fijos que se esperan en un equipo que puede retocar su ataque y con una duda por despejar en el lateral izquierdo. Marcelo tendrá la oportunidad en un clásico.

Solari tomará decisiones que marcarán su personalidad como técnico. La indisciplina en público de Bale, que se negó a seguir calentando en el Ciutat de Valencia y a celebrar su gol con los compañeros, deja al técnico argentino en una encrucijada. Con Isco, no convocado, no le tembló el pulso, pero ahora necesita al galés, al que incluso medita incluir en el equipo titular. Sería en detrimento de Lucas Vázquez, ya que Vinicius se ha convertido en pieza intocable.

Para los de Ernesto Valverde un torneo que ha ido ganando importancia en su actual edición según fueron superando barreras. En principio, la eliminación de la última Liga de Campeones, con el desgaste físico mostrado en Roma, invitaba a no realizar excesos. Pero un grupo liderado por un ganador natural como Leo Messi no entiende de tirar competiciones. Remontaron al Sevilla y ahora quieren extender su dominio abrumador copero, con LaLiga prácticamente en el bolsillo gracias a su regularidad.

A la espera de que no se crucen sus caminos en la Liga de Campeones, la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey depara el clásico de mayor trascendencia para un Real Madrid que se juega ante su eterno enemigo dos competiciones en cuatro días y un Barcelona que quiere extender su dominio en la competición.

Solari "¿Messi? La palabra asustar no existe en el fútbol, es un partido guapísimo"

Santiago Solari, técnico del Real Madrid, no cree que el argentino Messi asuste a su equipo ni al madridismo y aseguró que "la palabra asustar no existe en el mundo del fútbol". "Para los que competimos no existe. Disfrutamos de la competición, ponemos el corazón y los futbolistas su físico, sabiendo que existen tres resultados posibles, pero salen a la batalla para ganar. Su perspectiva es de disfrute a la competencia", manifestó. Solari enfoca el duelo contra el Barcelona como un "partido guapísimo" y una fiesta del fútbol: "Es el gran clásico del fútbol español que pone a España como capital mundial del fútbol". Y pidió el apoyo del madridismo: "Que vengan todos. Nuestra afición es nuestro único titular indiscutible".