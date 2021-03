El Rincón Fertilidad empata en Lanzarote (19-19)

El Rincón Fertilidad Málaga necesitaba sumar un punto en su visita al CíCar Lanzarote Ciudad de Arrecife para sellar la tercera posición en el Grupo A, que únicamente tiene valor de cara al calendario que se generará de la segunda fase, en la que ya tenía confirmada su presencia el cuadro malagueño desde hace algunas jornadas, y cumplió el mínimo exigible, empatando en un choque que no fue bueno por parte de la expedición visitante, con muchas pérdidas y falta de intensidad y precisión en ataque.

Suso Gallardo viajaba a tierras canarias con el plantel de doce jugadoras y en búsqueda de repartir minutos entre ellas ya que es un grupo muy cargado en las últimas semanas, de minutos en pista y de horas de viaje. Y pese a que no había gran trascendencia en el partido en cuanto a la importancia de los puntos, que no eran vitales para ninguno de los dos equipos, el encuentro tuvo una gran intensidad y emoción, más que calidad.

Le costó arrancar al Rincón Fertilidad Málaga, algo espeso en el primer tiempo, donde tuvo poca intensidad y muchos errores, sobre todo en el pase. Tardó más de diez minutos en tener su primera ventaja a favor (4-5) pero no fue capaz de romper el choque porque sus acciones positivas no tenían continuidad. Además, las dos porteras, Ana Marín en las locales y Virginia Fernández en las visitantes, ambas malagueñas, estaban muy acertadas, por lo que no fue extraño ver un marcador corto al llegar al descanso (10-10).

De vestuarios salió mejor el Cícar Lanzarote Ciudad de Arrecife y amenazó escapada con un parcial de 3-0 que pudo responder el equipo malagueño con cuatro goles consecutivos. Pero aunque recuperaba la ventaja, no obtenía el dominio del juego, no tenía acierto ni continuidad para mantener la ventaja y, pese a llegar a ir dos arriba a poco del final, el cuadro local se puso por delante a falta de dos minutos (19-18). Sara Bravo acertó a poner el empate y una buena defensa valió para firmar las tablas y repartir los puntos entre ambos equipos.

FICHA DE PARTIDO

CICAR LANZAROTE CIUDAD DE ARRECIFE 19 (10+9). Marín (p), De León (), Torres (3), Trujillo (), De Miguel (), Dos Santos (3), Cabrera (3) – siete inicial – Orowicz (p), Romero (1), Harchaouin (), Páez (2), López (), Pessoa (4) y Sáenz (3).

RINCÓN FERTILIDAD MÁLAGA 19 (10+9). Fernández (p), Sole López (2), Pérez (1), Doiro (4), Arderius (2), Medeiros (4), Gutiérrez (1) – siete inicial – Castellanos (p), Sánchez (1), Espe López (1), Rojas (1) y Bravo (2)

ÁRBITROS: Manuel Mohedano, del colegio castellano manchego, y Vicente Peris, del colegio valenciano. Excluyeron por parte del equipo local a López. Sáenz, Páez y Pessoay por parte del conjunto malagueño a Gutiérrez.

INCIDENCIAS: Encuentro perteneciente a la decimosegunda jornada de la Liga Guerreras Iberdrola 2020/2021, celebrado en el Pabellón Municipal de Titerroy.

PARCIALES CADA 5´. 2-2, 4-4, 4-6, 6-7, 9-8, 10-10 -descanso-; 12-10, 13-13, 16-16, 16-18, 17-18, 19-19, final.