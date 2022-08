Ricardo González, único representante malagueño en la Copa Juventud

Ricardo González es el único remero malagueño de los 14 representantes andaluces que competirán con España en la Copa de la Juventud juvenil que se celebra en Castrelo de Miño (Ourense) desde el viernes al domingo. "Muchísima ilusión ya que puedo tener la oportunidad de representar a Málaga en una competición internacional, este año solo he tenido la oportunidad yo, pero esperemos que la temporada que viene seamos más malagueños en el equipo nacional", expresó el remero.

La convocatoria andaluza está formada por ocho féminas y seis chicos procedentes de cinco clubes de Sevilla (Real Círculo de Labradores, Club Náutico Sevilla y C.R. Guadalquivir 86), Málaga (Real Club Mediterráneo) y Almería (Tiempo Libre El Ejido) Todos estos se distribuyen en siete botes. Ricardo viene siendo habitual en las convocatorias de la selección andaluza desde cadete de primer año hasta ahora, aunque es la primera participación con el equipo nacional: "La selección española fui llamado este año en juvenil de primero, pues los años de selección española son desde juvenil de primero"

El representante del Real Club Mediterráneo estará presente en el ocho masculino y cuatro con timonel. Esta cita continental contará con más de 300 deportistas de 16 países europeos y un programa doble de eliminatorias y finales en cada modalidad entre el sábado y el domingo. El represéntate malagueño ya se encuentra en tierras gallegas, desde allí repasa su temporada: "Del 24 al 26 de junio tuvimos el Campeonato de España de remo olímpico y quedé campeón de España en el 2- y tercero de España en el 8+. A partir de esos resultados me llamaron para la concentración que empezaba ese mismo 26 de junio en Sevilla durante dos semanas y después nos fuimos a Laias (Ourense) a terminar la concentración. Ya nos encontramos concentrados en el lugar de la competición".

Ricardo cuenta qué objetivos se marca para la competición: "Espero coger mucha experiencia a la hora de competir a nivel internacional y así el año que viene tener la oportunidad de poder ir a un Mundial sub 19. También espero exprimir al máximo todo lo trabajado esta temporada y poder obtener el oro en la regata y con ello hacer sonar el himno de España, sería el broche para cerrar esta temporada de la mejor manera".

Este joven de 17 años suele entrenar seis días a la semana, descansando los miércoles, una media de entre dos y cuatro horas diarias. El representante del Real Club Mediterráneo admite que se sacrifica por estar ahí: "No es muy fácil compaginarlo, porque los sábados y domingos me levanto a las seis de la mañana para ir a entrenar. Entonces no puedo llevar una vida social igual que la gente de mi edad, pero tampoco me importa mucho. Al final tengo unos objetivos y habrá veces que pueda tener una vida más social y otras veces menos". Ahora le tocará buscar que suene el himno español en Ourense.