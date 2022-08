Weligton abre las puertas al Málaga CF de par en par

“Yo le he dicho que si me necesita estaré dispuesto a volver, así que nada, está todo dicho, pero sé que irme a Brasil hace que esté en la cola nuevamente. No tengo problema alguno, estoy ahí a disposición”. Habla Weligton, leyenda del Málaga CF, que atendió a SER Deportivos Málaga, donde contó que Manolo Gaspar ya sabe que está a su servicio en caso de necesitarlo.

“La realidad es que a mí me encanta estar dentro de las cuatro líneas, pero también sé que es una vida de mucho sacrificio. Escuchando una entrevista del portugués que está en el Pandero, Gabriel Ferreira, me quedó guardada una frase: para ser un gran entrenador a cambio se es un mal padre, un mal marido y entonces eso muchas veces te pierde. Cuando a uno le gusta lo que hace muchas veces la carga no es tan pesada. Yo necesito aprender mucho antes de poder coger un equipo del nivel del Málaga. Estoy dispuesto a aprender, ya sea de segundo o tercero con el filial”, siguió el brasileño.

Pasa unos días por Málaga (con algún paréntesis en Portugal, donde jugó y dejó muy buenos amigos). Ha visto al equipo jugar en directo y también entrenamientos. Está al día de lo que rodea al conjunto malacitano. “Conozco a Guede y su forma de trabajar me encanta, creo que es lo que le faltaba al club y al equipo. Ahora falta que los resultados le acompañen y los jugadores entiendan perfectamente que esto es trabajo, trabajo y trabajo, aquí nadie regala nada y él va a estar encima todo el rato”, remató.