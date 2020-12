Samu Castillejo, el rápido

Los malagueños siguen dando que hablar en el imparable Milan, que está ya en la fase de eliminatorias de la Europa League y que marcha líder con 26 puntos de 30 posibles en la Serie A italiana, cinco por delante del Inter y seis por encima de la Juventus. La última victoria, conseguida en Génova ante el Sampdoria (1-2), volvió a tener aroma malagueño.

Salió como titular Brahim Díaz, que fue cambiado a descanso. Estuvo bullicioso, rondando el peligro y con mucha presencia, pero le faltó un punto de precisión para ser definitivo. Y en el cuarto de hora final tuvo cancha Samu Castillejo, que aprovechó la oportunidad con las dos manos. A los 34 segundos de salir al césped aprovechó un pase de Rebic para batir la meta genovesa y fijar el 0-2 que a la postre valió el partido puesto que la Samp recortaría distancias minutos más tarde. No quedó ahí el buen partido, concentrado en 15 minutos, del de Huelin, que firmó varias jugadas de mérito, recuperaciones defensivas y tuvo mucha presencia. "No será un deleite para la vista, no hará tacones ni acaricia la pelota, pero cuánta intensidad, entusiasmo y ganas de moverse por el campo le pone", le definía La Gazzetta dello Sport. Ha marcado el malagueño tres goles en sus cuatro últimos partidos con el Milan. Acumula también dos asistencias en el resto de la temporada.