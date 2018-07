Saúl Ordóñez, récord de España en 800

Saúl Ordóñez batió en Mónaco el récord de España de 800 metros con una marca de 1.43,65 que le dio el tercer puesto en una carrera que arrojó la mejor marca mundial del año, a cargo del botsuanés Nijel Amos con 1.42,14.

El leonés, medallista de bronce este año en los Mundiales en pista cubierta de Birmingham, rebajó en 9 centésimas el récord nacional anterior, conseguido porKevin López en esta misma pista del estadio Luis II monegasco en el mitin celebrado seis años atrás. El sevillano lo felicitó a través de las redes sociales: "¡A tus pies, Saúl! Con los que he hablado alguna vez del tema lo sabéis, siempre he mantenido que si alguien me lo arrebataba sería él. Lo tiene todo para triunfar, calidad y valentía en la pista".

Las liebres llevaron al grupo al 400 en 48,97 y, pese a que Saúl Ordóñez tuvo un par de toques con sus rivales, progresó en la recta final hasta el tercer puesto con nueva plusmarca nacional, por detrás de Amos y del canadiense Brandon McBride, que también hizo récord nacional con 1.43,20.

El atleta leonés, de 24 años, se consolida al frente del ránking europeo del año -tiene las tres mejores marcas de la temporada- a dos semanas de los Campeonatos de Europa de Berlín, y batiendo, además, a dos rivales directos por la corona continental como el francés Pierre-Ambroise Bosse (sexto con 1.44,20) y el polaco Marcin Lewandowski (octavo con 1.44,32).

Por su parte, la atleta keniana Beatrice Chepkoech pulverizó en Montecarlo el récord mundial de los 3.000 metros obstáculos.

La corredora africana de 27 años completó el recorrido en 8.44,32 minutos, rebajando la plusmarca de la bahreiní Ruth Jebet en casi 8,5 segundos. Jebet poseía el récord mundial desde 2016 con un tiempo de 8.52,78.

Chepkoech consiguió la plusmarca en la Diamond League de Mónaco. Segunda fue la estadounidense Courtney Frerichs (9.00,85) y el podio lo completó la keniana Hyvin Kiyeng (9.04,41).