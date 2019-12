Sole y Marta López jugarán las semifinales del Mundial de Japón

Tuvieron que esperar algunas horas Las Guerras para que su sueño se hiciera realidad. La selección española de balonmano estará en las semifinales de un campeonato del mundo ocho años después. El conjunto de Carlos Viver no pudo imponerse a la todopoderosa e invicta Rusia (26-36) y dejó su suerte en manos de Montenegro. Las de Per Johansson no fallaron y se impusieron a Suecia por 26-23.

La selección montenegrina se consolida en el cuarto puesto de esta Main Round, lo que le permite estar en el preolímpico para buscar su billete para los Juegos de Tokio 2020. Mientras que, Las Guerreas ya saben con quien se jugarán el pase a la gran final. Noruega será el rival a batir, el partido se disputará el viernes a las 12:30 horas y será retransmitido en directo por Teledeporte.

En lo que a las malagueñas se refiere, Sole y Marta López volvieron a tener minutos en el choque ante Rusia y ambas consiguieron ver puerta un partido más. La capitana del Rincón Fertilidad Málaga marcó el gol que supuso el 9-12, tras varios intentos e incluso un larguero. Por su parte, la jugadora del Râmnicu Vâlcea anotó dos, uno al comienzo de la contienda y otro cuando la derrota ya estaba firmada. Las dos malagueñas presentes en este Mundial de Japón se enteraron del pase a las semifinales mientras comían en Kumamoto, ya que estaban siguiente el duelo entre Montenegro y Suecia a través de tablets y móviles puestos sobre las mesas del restaurante. Cuando este encuentro concluyó, Las Guerras los celebraron por todo lo alto, dando saltos, bailando y abrazándose.