Han sido parejos los caminos de Marbella FC y Talavera de la Reina para llegar hasta aquí. Ambos equipos llegan con gran parte del trabajo hecho para salvaguardar su puesto en este Grupo IV de Segunda División B al menos una temporada más. Los blanquillos llegan a este trigésima segunda con un punto más que los locales hoy –44 por los 43 de su rival–. El Prado será testigo desde las 12:00 horas del duelo entre marbellíes y toledanos por alcanzar, definitivamente, la permanencia matemática.

El tren por alcanzar los play off de ascenso se le escapó a un Marbella que ve a 12 puntos al UCAM Murcia, cuarto clasificado con 56. Ha sido una temporada de altibajos la de los blanquillos que, tras la llegada de David Cubillo ha encontrado regularidad y llegó a soñar... pero era muy difícil y falta sumar de tres entres lejos de Marbella. Sobre eso hizo hincapié en la rueda de prensa previa el técnico madrileño: “Lo importante es hacer las cosas bien para que el resultado llegue. El fútbol es caprichoso y en algunas salidas hemos estado cerca de ganar, hemos hecho mejor trabajo que el rival, pero por un detalle no ganas. Hace mucho que no ganamos y hace mucho que perdemos, nos quedamos con esto último”.

Además, el conjunto blanquillo está de enhorabuena por la renovación automática de Añón, que seguirá otra temporada en el equipo tras cumplir el requisitos de partidos y minutos que se contemplaba en su contrato. Cubillo podrá contar, además del capitán, con Samu Delgado aunque no estarán Juergen, Paulo Vitor y Dani Pérez.

“Será un partido difícil porque el Talavera es fuerte en su campo y llega después de ganar dos partidos seguidos, con lo difícil que es eso en este momento de la temporada”, explicaba sobre el rival Cubillo, sabedor de que los toledanos son un rival complejo del que destaca su “solidez defensiva” y sus jugadores “determinantes arriba”.