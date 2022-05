Tete: "El Argüelles va a ser nuestro sexto hombre"

José Antonio Borrego Tete, entrenador del BeSoccer UMA Antequera, habló antes del decisivo partido de vuelta ante el Alzira en la fase por el ascenso a Primera División. Tras el 3-2 de la ida, el equipo malagueño debe ganar el partido y con ello se garantizaría el pase a la última eliminatoria para subir.

"Nos lo jugamos todo, puede ser el último partido de la temporada o no, puede ser que también juguemos la final. El equipo tiene muchas ganas, ha entrenado muy bien. Va a ser muy igualado. Alzira seguro que piensa que tiene sus opciones, igual que nosotros. Será un partido disputado, resultado corto. No creo que haya mucha diferencia de goles", decía el entrenador malagueño, que aboga por la mesura: "No hace falta hacer ninguna locura. Es un partido muy complicado, jugamos un partido de play off, vamos perdiendo pero sólo hay que ganar por un gol. Al final, si el partido se fuese a la prórroga el factor de haber quedado mejor clasificado nos daría la victoria. En la segunda vuelta hemos estado muy fuertes en casa. Es una final y ahí nos tenemos que hacer fuertes. Si ganamos nos llevaremos el premio luchar por el ascenso y si no se felicitará al rival. Está claro que mis jugadores lo van a dar todo y tengo mucha confianza".

"Es una de las razones por las que confiamos en que se puede conseguir. La gente va a apoyarnos, va a animarnos, va a ser nuestro sexto hombre y nos va a dar el empujoncito cuando las cosas cuesten más. Locos por que disfruten con nosotros y nosotros con ellos. A mis jugadores, como a todos, les encanta jugar con el pabellón lleno", cerraba sobre el factor Argüelles.