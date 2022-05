Tete: "Estos jugadores se merecen un monumento, no hay adjetivos"

Bañado entre medias por los jugadores, José Antonio Borrego Tete valoraba en el Olivo Arena, minutos después de conquistar con el BeSoccer UMA Antequera el título de campeones de Copa del Rey. Algo increíble e impensable. Tras eliminar a cinco equipos de Primera, se coronó en Jaén en una gesta sin parangón. Ex jugador de élite durante más de dos décadas, su primer año como primer técnico llega con un título, todavía con la traca final del ascenso por delante.

"Fue un partido muy difícil, hemos sufrido muchísimo. El comienzo fue muy similar al de la semifinal. Se pone por delante el Valdepeñas, pero hemos sabido volver a meternos en el partido e irnos por delante en dos acciones en dos robos y segunda jugada. La verdad es que el equipo ha trabajado muy bien. En la segunda parte sabíamos de la dificultad de que si nos metían un gol íbamos a tener problemas. La suerte es que ha llegado bastante tarde y hemos podido sacarlo. Cuando nos metieron el gol temía que nos iban a empujar, pero hemos aguantado en los dos últimos minutos con el jugador de más sus últimas acometidas y, es más, hemos tenido oportunidades de hacer el cuarto gol y hubiera sido más cómodo. Poco más puedo decir. Doy la enhorabuena al Valdepeñas por el gran partido y dignificar el trofeo. No tengo palabras para expresar el derroche físico del equipo estos dos días con sólo siete jugadores de pista, con la dificultad. Es para ponerles un monumento a todos, se han vaciado, lo han dado todo. Con ellos hasta el fin del mundo. No se puede calificar lo de hoy. El adjetivo que se ponga se queda corto para el esfuerzo y los méritos de estos jugadores", analizaba el técnico malagueño.

"Sabíamos que iban a abusar de Plea, su pívote, porque las carencias que tenemos sin nuestros dos cierres lesionados están ahí. Lo teníamos estudiado que Alvarito estuviera ahí. Su nivel defensivo en los dos partidos ha sido top. Valiente, se pelea, es muy rápido y hace todo. Podía haber sido el MVP, como Burrito, como Cone, Miguel, Óscar... Alvarito ha hecho un trabajo descomunal. Se lo doy el MVP a todos", decía sobre aspectos tácticos del juego: "Les doy las gracias por todo lo que han hecho en mi primer año de entrenador. Ni en mis mejores sueños de que podíamos hacer algo grande entraba ganar un título. Ganar títulos es increíble, esto sólo lo han ganado tres equipos, somos los cuartos. Tendrán que pasar días para asimilar lo que hemos hecho y será difícil".

"Al principio de temporada nos marcamos el objetivo de jugar el play off por el ascenso, lo conseguimos tres jornadas antes. Como mucho pensábamos ascender, sabiendo de la dificultad por los rivales. Era impensable ganar un título con la filosofía que tenemos. Tenemos presupuesto bajo, nos nutrimos de jugadores universitarios para facilitarles los estudios, es el atractivo para ellos. Pero hubiera podido apostar la hipoteca de mi casa, en la vida podía pensar que pudiéramos ganar un título, sinceramente no tengo palabras", proseguía el técnico, que recordaba que "ahora queda el objetivo, a ver cómo motivo a los jugadores de que lo importante es ascender después de haber ganado la Copa del Rey. Pero estos, perdonadme la expresión, son unos cabritos y seguro que van a ir a tope. Es algo motivante y seguro que lo van a intentar, sabemos que va a ser muy difícil. Estamos cortitos de jugadores y el play off es duro. El primer partido es de mucha tensión. Ahora toca disfrutar, pero ya preparando la eliminatoria del Alzira. No me queda otra".