UMA Antequera - Industrias Santa Coloma: Una victoria para seguir soñando (18:00)

El UMA Antequera afronta el final de una dura semana que comenzó en el Palau Blaugrana frente al Barcelona, donde se perdió por la mínima pero dejando una gran imagen, y siguió con la visita copera a Benavente, consiguiendo imponerse en una trabajada victoria. Después de dos salidas seguidas toca regresar al Fernando Argüelles para medirse al Industrias Santa Coloma, quien consiguió superar también la eliminatoria intersemanal de la Copa del Rey. Eso sí, el conjunto catalán sufrió para terminar venciendo en la prórroga al Rivas Futsal de Segunda División B.

Ahora toca olvidarse del torneo de los sueños para centrarse en la jornada nueve de liga, donde el Industrias de Santa Coloma llega a esta cita en la decimoprimera posición y los antequeranos quintos. Eso sí, la clasificación es ficticia porque la diferencia entre ambos conjuntos es de sólo un punto. Igualdad máxima en la élite del 40x20 y sobre todo la que se espera sobre el parqué del Argüelles. Algo que suele ser la tónica dominante en sus enfrentamientos, ya que ambos conjuntos empataron la campaña 2020/21 a dos goles en la ida y vuelta. Sin embargo, la temporada pasada el combinado de Tete se impuso 3-1 en la final four de Jaén, donde más tarde haría historia levantando su primer título oficial: la Copa del Rey.

"Un partido súper importante para nosotros y, al mismo tiempo, muy complicado. Nos visita Industrias Santa Coloma, un equipo que, seguro, es de los que mejor fútbol sala haga de la categoría con jugadores, casi todos, formados en la cantera del Barça, con muy buen manejo de balón y que dominan perfectamente el sistema de cuatro. Después de la exigencia de todos estos partidos, es un rival incómodo a la hora de competir en nuestra pista", fue el análisis que realizó Tete sobre el combinado barcelonés.

Además, el míster universitario no escondió su admiración por el plantel contrario: "Un elenco de jugadores que los querría tener cualquier equipo de Primera División. Están súper bien dotados técnicamente y no hay un pívot de referencia, pero en el juego de cuatro son fantásticos. Tendremos que estar muy concentrados y defender como en los últimos partidos si queremos tener alguna opción, porque como estemos relajados, nos pueden hacer mucho daño. Al final es un encuentro que se va a decidir por pequeños detalles y esperemos que el Argüelles nos empuje como en las últimas semanas".

También se mostró contento por el rendimiento de los menos habituales en la visita a Benavente: "Al final tenemos que utilizar a todos los jugadores. La temporada va a ser muy larga. El otro día participaron los que están jugando menos minutos y lo hicieron muy bien. Es importantísimo el aporte de todos, porque el que sale beneficiado es el equipo".

Por último, no se podía olvidar de la afición. Tete mandó un mensaje a todos los apasionados del fútbol sala para que vuelvan a llenar las gradas de su templo para empujar como hicieron ante el Inter: "El Argüelles tiene que seguir siendo un fortín. Hemos conseguido ya ganar dos partidos y tenemos que seguir en la misma línea. Un partido muy importante porque está todo muy igualado y el equipo que sea capaz de ir sumando de tres en tres, irá marcando distancias, sobre todo, con nuestro objetivo que no es otro que la permanencia. Industrias Santa Coloma se me antoja como un rival muy complicado y tendremos que hacer las cosas muy bien si queremos puntuar este sábado". Una victoria certificaría aún más un gran arranque universitario en la categoría, digno de ensueño. Aunque todavía es pronto para ilusionarse.