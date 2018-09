El UMA Antequera muere en la orilla

Jarro de agua fría para el UMA Antequera que muere en la orilla. El Fernando Argüelles fue testigo de la derrota de su equipo. Sin duda un golpe duro previo al comienzo de la temporada. Los de Moli empataron con el Real Betis (1-1) y cayeron en la tanda de penaltis (2-3). Un partido igualado en todo momento y en el que el papel de los porteros fue bastante notable.

Comenzaba el partido con cierta presión del Betis al conjunto que entrena Moli. Se hacía importante el papel del portero, Gonzalo Urbano, que logró desbaratar una ocasión clara de gol para el cuadro sevillano. Veía anulado su primer gol el UMA Antequera. No obstante, serían los malagueños los que estrenaron el marcador. Casi en el final de la primera mitad del partido, el equipo antequerano abrió la lata con un gol que llegó de las botas de Óscar Muñoz. Funcionaba la pizarra. Víctor Arévalo ponía el tiro, el 21 cogía el rebote y mandaba el balón al fondo de la red. Una primera mitad en la que los sevillanos se gustaban pero no conseguían materializar nigua ocasión. Se hacía grande Gonzalo Urbano en todas las ocasiones de peligro de los béticos. Sin embargo, en el último minuto de este primer periodo conseguía su gol el Betis. Un tanto que logró Elías y que hizo bastante daño al cuadro dirigido por Moli.

Durante la segunda mitad, el portero del Betis se hizo grande bajo los palos. No se vieron más goles en este segundo periodo y las semifinales se fueron a la prórroga. Comenzaba tirando el UMA Antequera. Fallaban los locales al no entrar el tiro del goleador Óscar Muñoz. Rubén Cornejo, del Betis, hacía el 1-2. Le tocaba a Nano que conseguía meter el penalti. Del UMA volvía a marcar Miguel Conde. No fallaron los del Betis, Víctor López y Burrito materializaron los penaltis restantes. Finalmente, el marcador acabó con 1-1 (2-3) y el Real Betis Futsal jugará hoy la final frente al Jaén.