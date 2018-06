Urbano, plata en el Nacional sub 23

Castellón acoge esta semana los Campeonatos de España de ciclismo y este sábado se disputó la carrera sub 23, en la que un malagueño, Carmelo Urbano, se ha convertido el subcampeón nacional en una carrera de fortaleza, talento y gran emoción.

Urbano, natural de Coín y que corre por el Bicicletas Rodríguez-Extramadura aunque esta prueba se disputa por comunidades autonómas, siguió la senda del vasco Iñigo Elosegui, que se impuso con 12 segundos de renta sobre Urbano, que conquistó una meritoria medalla de plata.

"Hemos planteado la carrera perfecta, hemos corrido bastante bien toda la selección. Gracias a ellos he tenido fuerzas. Iñigo está a un nivel superior. Tuve un momento de crisis, Iñigo apretó y no le pude aguantar. Le mantuve la distancia hasta meta y muy contento con el subcampeonato", decía Urbano tras la carrera: "Después de ser campeón andaluz venía supermotivado. Cuando me he visto ahí delante he intentado cambiar el chip y sufrir. Me lo tengo que terminar de creer. Es un choque fuerte para mí, aunque entrenes bien y te cuides, todos lo hacemos".