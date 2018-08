Un Vélez lleno de novedades

El Vélez se prepara para afrontar otro curso más en Tercera División. Tras finalizar duodécimo la temporada anterior, el club de la Axarquía busca mejorar este año su posición o, incluso, finalizar en la cabeza de la clasificación. Aunque, para ello, habrá que trabajar partido a partido, como explica el entrenador, José Carlos Tello.

Y es que esta temporada será nueva para el equipo, no sólo por las sorpresas que el futuro pueda deparar todos los años, ni en la incorporación al Grupo IX de dos nuevos equipos. "Este año es complicado, es un equipo casi nuevo. Quería quedarme con un grueso importante en el Vélez. Pero, por unas causas u otras, generalmente por el bajo presupuesto, muchos jugadores se han ido a otros equipos que les ofrecieron más y no han querido renovar", explica Tello que, a su vez, se muestra realista y está preparado para lo que ocurra: "Yo, al fin y al cabo, estoy satisfecho con la plantilla que hemos congeniado. Y ahora lo que esperamos es competir, que es lo que nos pone a cada uno en su sitio".

Las nuevas caras no llegan sólo a la plantilla. Tello también se encuentra con nuevos directivos en el club. "En principio, yo entiendo que quieran ir con los pies en el suelo y no estén dispuestos a hacer un presupuesto en burbuja para que luego no salgan las cosas bien", deja claro el entrenador. "Pero tampoco me pueden pedir que este año estemos arriba, porque los otros equipos cuentan con unas plantillas excelentes", añade.

Por suerte, la figura de Tello es una baza en el equipo. El técnico cuenta con gran experiencia en el entrenamiento de los jugadores. Él mismo explica que, con el club de la Axarquía, ha logrado meterse hasta tres veces en liguillas. Ha estado, además, en otros clubes locales, como el Nerja, El Palo, o incluso el Málaga, al que entrenó durante dos años en la División de Honor. Y Tello cuenta también con una experiencia fuera de España en su expediente, aunque no acabó como el veleño pudiera desear: "El pasado año hice una pequeña aventura y entrené al Lincoln Red, de Gibraltar. Pero me acabé marchando tras el segundo partido. Yo no entreno a cualquier precio y vi varias cosas en el equipo que no me gustaron y que me llevaron a tomar tal decisión".

Dejando tiempos pasados atrás y con la mirada puesta en el presente, el club ya se prepara para el comienzo de la nueva temporada, que ya es próximo. Como comentaba antes Tello, en el Vélez, de los 20 jugadores de la plantilla, sólo se han quedado seis -Damián, Nacho, Dani González, Vergara, Arturo y Emilio Guerra-: "En este momento tenemos 18 fichajes, más un ramillete de jovencitos que van a aportar sus ganas en el filial". El entrenador también valora positivamente la pretemporada y el ambiente que hay entre los jugadores: "En líneas generales, la pretemporada ha estado bien. Y la relación entre los jugadores veteranos y los jóvenes, igual. Hay un grupo humano importante en el equipo". Y Tello, además, valora esto mucho: "Un futbolista puede ser muy bueno jugando, pero luego en la caseta puede ser muy complicado. Y eso no puede ser. Los jugadores han de ser una piña".

Los resultados de los entrenamientos, por su parte, son, para el técnico, satisfactorios. "Ha sido una temporada de transición, con directivos y jugadores nuevos -casi el 80 por ciento-... Nosotros vamos a intentar estar entre los primeros y llevaremos el método de partido a partido, jornada a jornada", explica Tello, que confía en que el equipo sea competitivo: "Siempre suele serlo. Ahora toca esperar a que el grupo se consolide y que podamos cambiar a aquellos fichajes que no funcionen en el futuro, para intentar tener equipo fuerte y a aspirar, por qué no, a todo".

La primera cita del Vélez esta nueva temporada tendrá lugar elpróximo domingo 26, contra el Alhaurín de la Torre. Hace unos días, el entrenador del club, José Luis Ramimundo Pepelu comentó a Málaga Hoy que el Vélez es "un equipazo" y que "está a otro nivel". "Yo creo que Pepelu se apoya en nombres importantes de este equipo, como Pepe Vergara, como Emilio Guerra... Que son nombres muy veteranos", considera Tello, que, a la vez, se muestra humilde: "Es verdad que tenemos nombres muy veteranos que son el armazón del equipo y, por qué no, buscamos ganar este partido, aunque a mí no me gusta ir siempre de favorito, porque, en este sentido, el Alhaurín de la Torre es el equipo local y ellos vienen bien armados de la temporada pasada".