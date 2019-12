El Rincón Fertilidad Málaga perdió en su visita al BMC Liberbank Gijón en un encuentro donde las malagueñas pagaron muy caros dos factores. Por un lado, la desconexión que sufrieron entre el final del primer tiempo y la reanudación, donde encajaron un parcial de 8-1 que fue clave para la ruptura del marcador a favor del cuadro asturiano. Por otro lado, la falta de defensa, encajando muchos goles que le imposibilitaron tener opciones de remontada. Fue una losa insuperable.Y es que la defensa malagueña sólo se dejó ver por la pista durante un tramo del primer tiempo. Una buena racha atrás, que tuvo al conjunto local varios minutos sin lograr anotar, fue el momento mejor para las chicas de Suso Gallardo. Durante los primeros veinte minutos el dominio del marcador fue para el Liberbank Gijón, pero gracias al buen trabajo en portería propia endosaron un parcial de 0-4 y consiguieron mandar en el electrónico (9-11).

La lástima para las malagueñas es que ese buen hacer no tuvo continuidad hasta el descanso, castigado también por una exclusión a Juliana Borges. Pese a que Suso Gallardo pedía un tiempo muerto para reordenar el juego, los ataques se traducían en pérdidas que eran aprovechadas por las locales para finalizar las transiciones con rápidos contragolpes que les permitían tener el mando en el marcador al descanso (14-12).

La mala dinámica en ataque no cambió en el arranque de la segunda parte. En apenas un minuto el cuadro malagueño acumuló dos pérdidas que se tradujeron en un parcial de 3-0 que ponía la primera ventaja importante en el electrónico (17-12). Suso Gallardo intentaba modificar el rumbo incorporando cambios tácticos, pero la inercia era negativa y el partido se convertía en un quiero y no puedo, con la distancia en el marcador poco a poco creciendo, llegando a ser de ocho tantos en el ecuador del segundo tiempo (24-16). Y, continuando con la ausencia de defensa visitante, el cuadro asturiano sumaba 29 tantos a falta de diez minutos (29-21). El panorama se quedaba para un milagro que no terminó de llegar, aunque hubo intentos.

El Rincón Fertilidad Málaga mostró carácter y no se dejó ir en los minutos finales, llegando a reducir distancias en los últimos parciales, mejorando sus sensaciones, pero sin tener opciones de meter picante al marcador, que señalaba la victoria local al sonar la bocina (32-26).

Con éste resultados, las malagueñas se quedan en el sexto puesto de la clasificación y deberán de mejorar sus registros si quieren escalar. De momento, el Super Amara Bera Bera es el equipo líder con cinco puntos de ventaja sobre el Rincón Fertilidad Málaga.