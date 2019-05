Del viernes al domingo habrá en Los Guindos dos clubes malagueños bregando por hacerse con un billete hacia la Liga Femenina 2. El Unicaja y el CAB Estepona intentarán ocupar el hueco que dejó el Asisa Alhaurín de la Torre. Las de Juan Baraza son una de las gratas sorpresas de la temporada. Novicias en Primera Nacional, el transcurso del año produjo una metamorfosis que terminó en la plata de la categoría que cosecharon hace unos días. Ahora el proyecto se encuentra en la antesala de luchar por un ascenso. "Somos un club de cantera que en los últimos cinco años hemos querido afianzarla. Ya tenemos 24 equipos, se puede decir que empezamos de abajo a arriba. Nos lanzamos a la aventura senior. Inicialmente ascendimos con un equipo que contaba con un núcleo junior y este año empezó inicialmente igual, con un par de refuerzos senior para poder competir y que no fuera muy traumático para las jóvenes", comenta Baraza, que desgrana el cambio durante el curso: "Conforme pasaron las jornadas y nos fuimos consolidando ese primer objetivo que era mantener vimos que teníamos opciones de meternos arriba".

La mutación fue considerable. La plantilla ahora está compuesta por varias americanas, además de conseguir convencer a Conchi Satorre, que tras disputar la Liga Femenina 2 se aventuró en una experiencia fallida en la NCAA estadounidense. La base eligió Estepona en su vuelta a España. "El equipo iba respondiendo y afianzándose en la parte alta y pudimos reforzarlo. Hubo gente que se ofreció y que encajaban en la filosofía. El objetivo nuestro inicialmente no era ascender, sí consolidar el proyecto. Pero con las incorporaciones los objetivos han ido variando", explica Baraza, que se puso al mando en febrero: "Hay un problema personal de Tania García que no puede seguir y necesitábamos a alguien que conociese a las jugadores. Yo era el director técnico".

La percepción en el conjunto malagueño es que los cimientos están puestos para competir de tú a tú con el Unicaja y el Adareva, los favoritos. "Llegamos con la sensación de haber trabajado todo lo que teníamos que haber trabajado", confiesa, mientras agrega: "Las sensaciones son muy buenas, estoy muy contento y muy orgulloso de todas las jugadoras y de todo el club. Nosotros lógicamente lo vamos a disputar, vamos a intentar dar toda la guerra posible. Nos estamos jugando una plaza en LF-2, el premio es muy grande. Los detalles van a ser clave, nosotros hemos demostrado que podemos competir. Vamos a intentar explotar las pocas o muchas opciones que tengamos".

Hay un alto grado de satisfacción con la labor del plantel, que sólo perdió dos partidos en toda la campaña. "El equipo ha tenido sus complicaciones, es un grupo heterogéneo. Antes había muchas jugadoras jóvenes y reforzamos con gente con experiencia y con internacionales. El grupo fue capaz de ir integrándose y consolidándose como grupo. Técnicamente es un muy buen equipo, pero lo que más me gusta es la capacidad de sacrificio y de mejora porque tanto las jóvenes como el resto tienen una voluntad continua. Luego el hambre y las ganas de demostrar cosas mayores. Hay jugadoras que vienen de ligas superiores u otras que tienen un nombre reconocido, pero que trabajan día a día por mejorar ellas y que el grupo sea más compacto y sólido posible", comenta el entrenador.

No hay vértigo por un ascenso, Baraza reconoce que se podría sostener en los despachos. "El club ha demostrado que cuando le ha salido un reto ha sido capaz de afrontarlo, si estamos aquí es porque se puede afrontar. Si la directiva pensase que no podemos dar el sato hubiésemos cerrado el proyecto y no hubiésemos planteado este objetivo. Si llegase ese deseado ascenso por supuesto que lo aprovecharíamos", afirma tajante Juan Baraza, que se congratula por la expectación que están desatando en el municipio: "Ahora todo Estepona está ilusionada con su equipo senior. Es el mayor premio que podemos tener, que sintamos que la gente esté contenta con lo que estamos haciendo, que le demos ilusión para poder soñar".