Davidovich, eliminado del dobles en los Juegos Olímpicos

Alejandro Davidovich cayó eliminado del cuadro de dobles en los Juegos Olímpicos. No tuvo muchas opciones el malagueño, que competía con Pablo Carreño, frente a Sebastián Cabal y Roberto Farah (6-2, 6-4). Los colombianos, terceros cabezas de serie del torneo, no mostraron fisuras y empezaron su andadura con firmeza. Su currículum les avala y son unos de los grandas aspirantes a medalla. Hasta aquí llegó el camino de los españoles, a los que les faltó conjunción y se les notó que no son especialistas en parejas.

En el primer set hubo pocas opciones para el rinconero y el asturiano, que apenas pudieron ganar dos juegos. En el segundo todo se decidió con 4-4 y saque de Davidovich. Le rompieron al de La Cala del Moral, que cometió una doble falta en un momento crucial. Luego los sudamericanos cerraron con contundencia. Sigue vivo en el cuadro individual, donde se medirá a John Millman en segunda ronda. De ganar le esperaría Noavk Djokovic si también se impone en su partido.