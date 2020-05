Davidovich estará en la Liga Mapfre en julio.

Alejandro Davidovich ha aprovechado el pase a la Fase 1 de Málaga en la desescalada nacional para volver a los entrenamientos junto a su equipo. Han sido un par de meses sin poder meterse en la pista para el joven malagueño, que difícilmente volverá a competir en el circuito ATP durante esta temporada debido a la pandemia por el coronavirus. No obstante, sí sabe cuando podrá jugar de nuevo un torneo, lo que será, si la alerta sanitaria acaba permitiéndolo, en julio en la Liga Mapfre. Será la primera competición tenística en España tras el confinamiento, en una iniciativa que ha puesto en marcha la Real Federación de Tenis Española. Los partidos serán en abierto por Teledeporte.

Un proyecto con la intención de facilitar la vuelta a las pistas de los mejores jugadores españoles, debido a la clausura momentánea de los circuitos ATP y WTA. Se disputará en cuatro fines de semana seguidos en cuatro ciudades diferentes, comenzando el 10 de julio en el CT Lleida. Ya se han confirmado las restantes sedes: 17, 18 19 de julio en Madrid; 24,25 y 26 en Villena (Academia Equelite); y 31 de julio, 1 y 2 de agosto en Avilés (Real Club Tenis de Avilés).

Ahí estarán tenistas importantes en el panorama nacional como Roberto Bautista (12 en el ránking de la ATP), Pablo Carreño, Albert Ramos, Pablo Andújar, Davidovich o Roberto Carballés, a los que les servirá para afinar su puesta a punto. "La RFET ha tenido una iniciativa magnifica para ayudar al tenis español y llevarlo por todo el país. Volver a clubes y acercar el tenis de máximo nivel donde hace años no volvíamos me parece bien. En mi caso, me hace ilusión volver a clubes donde hice amistades y ojalá sirva para reactivar a nivel nacional el tenis", comentó Bautista.

Feliciano López reconoció que debido a la complicada situación derivada de la pandemia del coronavirus toca "reinventarse y la iniciativa de la federación en este sentido es bastante bonita. Ojalá se pueda hacer este pequeño circuito, que podamos competir poco a poco y podamos llevar el tenis a muchos sitios de España que no han visto jugadores del máximo nivel. Tenemos que estar unidos y hacer lo que esté en nuestra mano". Pablo Carreño ve "muy lejano volver a competir en el circuito y, en caso de que no se pueda reanudar, que parece complicado, todo lo que sea competir, aunque sea a otro nivel, sería muy interesante".

Las competiciones de la Liga MAPFRE de Tenis se llevarán a cabo bajo las indicaciones del Consejo Superior de Deportes (CSD), y siempre y cuando la competición del circuito ATP no se reanude.

Calendario de la Liga Mapfre