Diego Carrasco, entrenador del Rincón Fertilidad valoró la situación de su equipo tras el parón de selecciones. Hasta siete jugadoras del equipo malagueño fueron citadas para participar en compromisos internacionales, algo que, según el técnico de las panteras, es muy positivo para las chicas de su equipo por la acumulación de experiencia que pueden aportar a nivel colectivo e individual. Asimismo, también comentó la eliminación del conjunto costasoleño en Challenge Cup y los últimos resultados ligueros.

–Siete jugadoras del Rincón Fertilidad, con sus selecciones nacionales.

–Siempre es importante y positivo, tanto para ellas como para el club, que cuenten con nuestras jugadoras. Nosotros lo hemos dicho desde el principio de la temporada, que hay objetivos colectivos y del club, pero que también están los objetivos individuales de cada una, y todo es importante. Evidentemente, ir con la selección siempre es muy positivo para ellas porque les ayuda mucho anímicamente. Que lo consigan y se sientan a gusto es beneficioso para el equipo porque rinden mejor.

–En clave española, Sole López, Emma Boada y Laura Sánchez son la internacionales del Rincón Fertilidad.

–Son muy importantes dentro del equipo. Sole y Emma son de las que más minutos están acumulando. Laura, que es juvenil, también está trabajando y aportando muchas cosas buenas. La efectividad y el nivel de exigencia que tienen les hace mejorar y ayudar mucho al equipo. Pero el resto de jugadoras también son importantes. Además de las españolas, también se nos fueron Rocío Campigli y Macarena Gandulfo, las dos argentinas, que también lo hicieron muy bien con su selección y creo que mejoran mucho el proyecto del nuevo entrenador. También Inés Rein e Isaura, que debutaron con Austria y Brasil. Que jueguen estos partidos es muy bueno porque van cogiendo unos minutos que aportan mucha experiencia que luego beneficia al equipo. Nos gusta tener contactos con las selecciones porque hacen que las chicas mejoren deportivamente. Nosotros siempre hacemos todo lo posible para que sigan contando con ellas.

–Vuelta a la competición doméstica tras el parón de selecciones nacionales.

–La verdad es que los parones no nos están sentando bien. En noviembre terminamos primeras en la clasificación. Después del parón, el equipo tuvo varias derrotas seguidas y le costó amoldarse. Ahora tenemos otro parón y tenemos que trabajar para volver bien a la competición. También hay que tener en cuenta que todos los equipos paran porque es por compromisos internacionales y que algunos tienen muchas jugadoras que se han marchado. Eso es complicado para continuar con los entrenamientos. Nosotros hemos estado muy mermados a la hora de plantear los ejercicios; sobre todo, porque son jugadoras muy importantes las que han estado fuera. Hemos hecho todo lo posible para que eso no se note. Ahora toca que las que se han ido se vuelvan a enganchar para afrontar bien el próximo partido y tener la plantilla en las mejores condiciones posibles. Después también tendremos el parón de Semana Santa. Dejaremos algunos días libres para que las chicas puedan descansar, pero ellas son conscientes de que no nos viene bien parar, así que intentaremos tener la máxima continuidad posible de trabajo.

–Centrados en la Liga Guerreras Iberdrola tras la eliminación europea.

–La eliminación en Challenge Cup fue dura. Pero hay que seguir. Después de quedarnos fuera, el equipo está más concentrado y mentalizado en sacar el máximo número de puntos posibles para acabar en los primeros puestos. También miramos de reojo la fase final de la Copa de la Reina, que es el 26, 27 y 28 de abril en Barakaldo. Vamos a intentar preparar al equipo lo mejor posible para competir bien porque llega tras el parón de Semana Santa, y eso nos afecta. Nuestro objetivo es, por lo menos, igualar lo de la temporada pasada y llegar a semifinales.

–Dificultad para encadenar victorias consecutivas.

–Estamos siendo muy irregulares. El equipo hace buenos partidos, pero a veces no confía en sus propias posibilidades y, cuando se ve por debajo en el marcador, aunque estemos ahí metidas en el partido, baja muchas veces los brazos. El equipo es consciente de eso. Estamos trabajando mucho para mejorar en ese aspecto. Tenemos que empezar a creernos que luchando desde el principio hasta el final se puede conseguir ganar. Lo que se exige siempre es actitud y salir del partido con la conciencia tranquila de que se ha dado todo. Si, aun así, el equipo contrario es mejor que tú, pues hay que felicitarlo.

–Balance de lo conseguido hasta ahora.

–Creo que lo más positivo fue la pretemporada, que el equipo se acopló muy rápido y muy bien. Al comienzo llegaron buenos resultados que nos pusieron por primera vez en la historia en la primera posición de la Liga Guerreras Iberdrola. Después de ese parón de noviembre hemos entrado en una dinámica irregular. En competición europea conseguimos llegar a los cuartos de final en Challenge Cup. También estamos metidas en la Copa de la Reina. El balance es positivo, pero todo se valorará mejor a final de temporada, según el puesto en el que quedemos y lo que consigamos en la Copa de la Reina.