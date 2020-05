El fútbol base de Málaga pide ayuda para afrontar la crisis del coronavirus

Los clubes de fútbol base de Málaga y provincia han remitido un escrito en el que se pide la condonación de sanciones y una disminución del coste de las licencias deportivas con vistas a la temporada 2020/2021. "Después del 10 de marzo, día en el que quedó suspendida la actividad a causa del COVID-19. Somos conscientes que desde la Comisión Delegada de esa Real Federación Andaluza de Fútbol, se ha estado trabajando y planteando distintos escenarios para reiniciar la temporada en el momento que fuera posible.Llegado a esta fecha, y una vez que conocemos las fases para la desescalada aprobadas por el Gobierno, entendemos que es imposible poder continuar con el desarrollo de la competición", comenzaba la nota.

"Visto lo cual, se dan las circunstancias que en caso de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, la Comisión Delegada de la Asamblea podrá anticipar el comienzo de la temporada oficial de Juego, o bien prorrogarla. Igualmente podrá suspender, total o parcialmente, las competiciones que organice, así como modificar el periodo de las inscripciones, informando a la Consejería correspondiente de la Junta de Andalucía y a la RFEF y dando cuenta a la primera Asamblea que se celebre. Según dictamina el “Artículo106. Alteración de las competiciones y de los períodos de inscripción”. Del Reglamento de la RFAF, en su edición de 2019", proseguía.

"Todo ello, está suponiendo y supondrá un gran quebranto económico para el sostenimiento de nuestros clubes. No solo por la merma en el capítulo de ingresos. Si no a la vez, en un importante incremento en el capítulo de inversiones y de gastos. Que supondrá adoptar medidas preventivas con el objetivo de garantizar la seguridad y la salud de los jugadores, entrenadores, árbitros y el resto del personal que forma parte del club y, en consecuencia, en garantizar la seguridad en los terrenos de juego. Por consiguiente, instamos a esa Real Federación Andaluza a que adopte las siguientes medidas: Que sean condonadas las deudas económicas contraídas por los clubes con esa RFAF, correspondientes a sanciones y multas en el transcurso de la temporada 2019/20. El importe de Derechos de Inscripciones de equipos, Licencias y Cuotas de Mutualidad Deportiva de equipos y jugadores, así como otros gastos Federativos para la Temporada 2020/21. Sean reducidos porcentualmente con respecto a la parte de competición no disputadadurante la temporada 2019/20"