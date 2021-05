El futuro próximo del Iberoquinoa Antequera en Asobal

El Iberoquinoa Antequera es nuevo equipo de la Liga Asobal, en la que competirá en la próxima temporada. Un premio a un año impresionante en la División de Honor Plata, pero sobre todo a un proyecto que nació con luces largas. No desistieron en el equipo malagueño cuando murieron en la orilla en otros intentos. Y ahora están preparados para volver a la élite una década después. "Es una emoción muy grande y una responsabilidad muy grande. Es un objetivo para toda la ciudad, para todo lo que representa estar en la Asobal. Asentar un proyecto de futuro", decía Lorenzo Ruiz, uno de los artífices de este éxito.

"Fue una explosión de sentimientos. He tenido un año difícil en lo personal y ellos me han ayudado mucho. Al final explotas porque el cuerpo no puede más, lo tiene que soltar todo. Siento felicidad absoluta por ellos, por mí, por el club y por el sueño de muchas personas. Esto es algo muy grande. Me siento pleno", reconocía emocionado el entrenador, que hacía balance de toda su carrera desde la pista a los banquillos: "Desde los 10 años me llevo dedicando y tengo 51. Junto con Francis Morales, Nacho Soto y Diego Moyano somos los últimos cuatro que estaban en Asobal y hemos vuelto. Es tener fe, creerte lo que haces, tener seguridad de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Hubo momentos duros como la bajada económica, pero si crees en la gente y creas un proyecto de seguridad, fe, trabajo y sacrificio al final llegan las cosas".

Hubo que pelear en una temporada marcada por el COVID-19. "Fue un año difícil en todo, también en lo económico", explicaba el entrenador, que daba detalles: "Las instituciones ven seriedad, la imagen que das y cómo trabajas. Tuvimos que tener la paciencia y estamos en ese camino de ir sumando, de sacrificio y con la certeza de que está bien hecho. Para eso hay que estudiar mucho, hay que trabajar mucho. Esto no es regalado. Lleva horas de trabajo porque la gente no se equivoque. Ser entrenador no es algo fácil. Yo soy profesor y le dedico muchas horas. Espero que nos espere un futuro muy bueno".

Ahora darle continuidad al proyecto en la élite, la misión más difícil. "Ahora lo que tenemos que hacer es sentarnos y hacer una buena planificación. Hay que profesionalizar el club porque lo exige la ley. A partir de ahí iremos construyendo con los recursos que tenemos. Intentaremos hacer un equipo super competitivo y a luchar con todo. Creo que va a haber un respaldo. Primero es que la gente está enganchada. Hay que hacer las cosas con la cabeza, bien, intentando contar con la mayor gente de la casa. Algunos no seguirán por temas de trabajo porque la Asobal ya es profesional. Pero hay que intentar hacer un trabajo bueno de planificación", que también hablaba de su futuro: "Quieren que me quede. Yo tengo que valorar cosas. Soy profesor y no puedo dejar mi profesión por el balonmano por desgracia. Vamos a intentar adecuar mi horario de profesor con el trabajo si siguiera".