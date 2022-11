Un heroico Torremolinos elimina al Huesca y espera un Primera (2-2)

Mañana para soñar en El Pozuelo. Dicen que la Copa mola y el Juventud de Torremolinos lo ha comprobado tras imponerse a la SD Huesca de Segunda División. Como si de la mañana propia del día de los Reyes Magos se tratase El Pozuelo se llenó de pequeños y no tan pequeños para disfrutar con el sueño Ide un pequeño que por un día se sintió grande. El técnico blanquiverde Iión Pérez tenía claro cuál era el guion de partido que debían seguir los suyos, tal como comentó en la previa: debían adelantarse y buscar a la espaldas al conjunto azulgrana.

Dicho y hecho, los locales comenzaron dominando y en el minuto 23 Caturla puso un pase envenenado que la saga defensiva rival no acertó a despejar y Javi López no se puso nervioso para mandar el tiro cruzado a la escuadra. Poco pudo hacer el guardameta San Román. El plan de partido era el soñado, ya que el conjunto aragonés no se acercaba al área de Amador. Este chute de energía empujó al equipo verdiblanco para seguir presionando y buscar el segundo tanto. No se pasaba por la cabeza del técnico vasco encerrarse atrás. Quería morir como los grandes.

En el minuto 26, el capitán Amaya apareció desde el costado izquierdo pero el lanzamiento se fue al costado de la red. Acto seguido volvía a aparecer Javi López en el minuto 29 aunque ahora para convertirse en asistente y ponerle un centro mordido, que la saga defensiva rival no consigue despejar, a Alexis que ponía el 2-0. Seguía sin reaccionar el conjunto de José Ángel Ziganda y el combinado de Ibón Pérez fue a sentenciar, casi lo consigue. El resultado a los primeros 45 minutos se antojaba corto tras ver como Alexis pudo poner el segundo en su cuenta particular. Mano a mano con San Román, el verdiblanco se quiso gustar y terminó el guardameta del Huesca metiendo la pierna para robar la bola limpia.

Equipos a vestuarios y el partido cambió la dinámica, parecía otro encuentro, donde el Huesca cogió el papel que tenía desde el principio. El conjunto de Ziganda adelantó línea y aprovechó la banda de Soko para hacer daño a la telaraña defensiva local. Por ese costado recortó distancias el conjunto oscense, apareció Soko para dejársela a Escriche, quien batió a Amador dentro del área pequeña. Primer disparo del Huesca con peligro entre los tres palos.

Conseguía aguantar el equipo de Ibón Pérez la envestida del conjunto de mayor categoría, dos en concreto, y en un balón parado llegaría el empate a dos. Amador realiza un paradón y desvía a córner. Justo en esa acción Marc Mateu, quien entró en el descanso, colocó el balón al primer palo, lo saca como puede el Torremolinos y Juan Villar remató sólo al segundo palo.

Tablas en el electrónico y la ilusión a pesar de eso intacta. La prórroga parecía el tercer encuentro de un mismo partido, eso que llaman micro partidos. El Torremolinos empezó a crecerlo, error grave por parte del conjunto de Ziganda. El pequeño comenzó a hacerse grande y aunque las piernas no llegaban, el empuje de la afición era suficiente para forzar ese último sprint. Pesca la tuvo en la primera parte para adelantar de nuevo a los locales y Amador fue salvador para parar un mano a mano providencial a Joaquín Muñoz.

La segunda parte tocó sufrir el último arreón del conjunto de Segunda División, aunque Amador había echado el cerrojo a su portería. Tocaba sufrir con la lotería de los penaltis. Joaquín estrelló la bola al poste en el segundo lanzamiento y Amador volvió a aparecer para detener el tiro de Vilarrasa. Pesca anotaba el decisivo para desatar la locura. Los malagueños vencían 4-2 en penaltis tras el 2-2 reglamentario. Se caía literalmente EL Pozuelo. Tocó el Gordo en Torremolinos.

Este conjunto de Segunda Federativa se sentirá una semana más un equipo profesional, eso sí, sin descuidar la Liga. Toca seguir soñando para la plantilla verdiblanca. El miércoles se conocerá el siguiente rival que deberá pisar El Pozuelo.