Jorge Oliva renueva por el Ciudad de Málaga

Jorge Oliva volverá a defender la portería del Balonmano Ciudad de Málaga. Así lo ha asegurado el propio cancerbero sevillano, tras rubricar su continuidad con el club de la capital de la Costa del Sol. Por tanto, será la segunda temporada que Oliva defienda los colores del Ciudad de Málaga, una renovación que el club que preside Alberto Camas celebra, toda vez que se trata “de uno de los mejores porteros de España y con una amplia trayectoria en la élite”, recordó Camas.

Una vez confirmada la noticia, Jorge Oliva ha manifestado que “mi primera opción era Málaga, aunque tenía ofertas, tanto de clubes de la Liga Asobal como del extranjero. Y me he decantado por Málaga, porque sigo creyendo en el club. Se ha demostrado que este proyecto va hacia adelante. No sólo se ha demostrado con palabras, sino que también con hechos”, ha afirmado. “El proyecto va creciendo día a día. Además, estoy muy a gusto en este club y en esta ciudad. Se están haciendo las cosas bien y, por tanto, quiero ayudar al club a conseguir el objetivo, que no es otro que llegar a la Liga Asobal lo antes posible”, ha recalcado Oliva, al tiempo que ha insistido en que se encuentra “encantado de haber renovado con el equipo” y ya cuenta los días que restan para que comience la pretemporada y el debut en División de Honor Plata.

Oliva, de 1.90 de estatura y 98 kilos, fichó por el Ciudad de Málaga la pasada temporada, procedente del Ángel Ximénez-Avia de Asobal, donde jugó durante cinco temporadas. Firmó por el club cordobés en la 2012-1013, convirtiéndose en uno de los protagonistas del ascenso a la élite del balonmano nacional, y tras su paso por el Balonmano Ciudad Encantada de Cuenca (2013-2014), regresó a Puente Genil en 2015, ya en Asobal, donde permaneció hasta la campaña 1017/2018.

Si bien su carrera profesional en la máxima categoría la comenzó con sólo 18 años de edad, al fichar por el Balonmano Altea en la 2002-2003. En este club jugó durante cinco temporadas hasta que dio el salto al Teka Cantabria en la 2007 2008, y en la 2010-2011 recaló en el Guadalajara. Por tanto, Oliva es un guardameta experimentado, no en vano, ha jugado 14 años en la Liga Asobal y una en Rumanía; concretamente en el CSM Bucarest.