Alhaurino, Torremolinos y Rincón se han manifestado respecto al descenso de categoría impuesto por la Federación Andaluza de Fútbol. Todos los clubes coinciden en que tomarán medidas judiciales, aunque cada uno de ellos manifiesta quejas y señala culpables bien diferentes.

Por parte del Alhaurino, el directivo José María Fernández declaró que “el club no ha recibido ninguna notificación de la Federación”, por lo que “no nos damos por descendidos”. Además, puso de manifiesto la intención de la entidad: “Estamos tramitando la vía judicial. Recurriremos al TAD o a lo que haga falta”. La intención del Alhaurino es la de pedir la cautelar, para intentar paralizar el comienzo de la competición. Se siente perjudicados también por la no aplicación del horario unificado en la última jornada liguera, bajo la premisa de que no estaban en riesgo de descenso.

“Desde que se creó la competición nunca han descendido más de seis equipos”, alegó un José María Fernández que también mostró su desaprobación respecto a la composición del máximo organismo del fútbol andaluz. Centra sus dudas en la Federación Granadina, basándose en que la campaña anterior Huétor Vega y Guadix no descendieron a pesar de no haber conseguido la permanencia matemática.

Desde el Rincón de la Victoria, Fernando Rosas anunció que los altos mandos del club se reunirían con un abogado con el fin de informarse al respecto de la situación y conocer las posibilidades jurídicas que hay para denunciar. Coincidió tanto con las fuentes del Torremolinos, como con el propio José María Fernández en poner el ojo sobre la federación y los clubes de Granada.

Los entrenadores del Torremolinos, Ibón y Francis Flores, confirmaron a este periódico que, a falta de confirmación oficial por parte de la entidad, creen que “el club va a tomar medidas”.

La batalla está abierta incluso en redes sociales. Equipos como el Alhaurino manifestaron su desacuerdo en Twitter tras conocerse la noticia del descenso. Este conjunto colgó un vídeo de Rubiales, presidente de la Federación Española, en el que dice: "quedar octavo por la cola en Tercera y que te desciendan, es injusto".