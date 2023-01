12 medallas malagueñas en el Campeonato de Andalucía de tiro con arco en sala

El pasado fin de semana se desarrolló el Campeonato de Andalucía de tiro con arco en sala 2023 en Vícar (Almería) y se ha batido el récord de participación con un total de 270 deportistas de toda Andalucía. De la provincia de Málaga asistieron un total de 47 participantes: cinco del C.D. Arqueros de Málaga, 26 del CD Arco Club Malaka, seis del CD Arcogüi, dos del Club Polideportivo Mijas y ocho del CD Arqueros Costa del Sol. También estuvo Francisco Ramírez del (Arco Club Malaka) como uno de los jueces del campeonato. Siete medallas fue el balance total para la expedición malagueña, con tres oros, dos platas, dos bronces y un cuarto puesto.

Fue un fin de semana intenso y emocionante para los amantes del tiro con arco. El campeonato comenzó con la competición de las divisiones sub 15, alevines, arco tradicional, Longbow y Arco Desnudo. Después compitieron en Absoluto, sub 21, Senior, plus 50, sub 18, ardillas y benjamines. Aquí se vivieron momentos muy emocionantes por el altísimo nivel de los participantes tanto en las dos tandas de clasificación como en las primeras eliminatorias.

El domingo por la mañana se tiraron las eliminatorias a partir de cuartos de final. El nivel era alto y en ocasiones tan igualado que en algunos casos la victoria fue cuestión de milímetros en la flecha de desempate como en el caso de la malagueña Miriam Arenas, que se alzó con el triunfo después de una competición espectacular.

Otro de los deportistas que deslumbró fue el malagueño Eduardo Lanzas en la categoría de Recurvo sub 18. El joven arquero de 15 años llegó al campeonato con un altísimo nivel y no dio opciones a sus rivales. Acabó primero en las dos tandas y en las eliminatorias ningún oponente consiguió hacer más puntos que él en ninguna tirada. Se hizo con el oro de forma contundente y merecida después de una temporada de mucho entrenamiento y autoexigencia.

El Tiro con Arco en Andalucía tiene un nivel muy alto y es muy difícil hacer podio. De hecho, en el medallero de los campeonatos nacionales, Andalucía es la segunda de España. En este campeonato se ha disfrutado de un Tiro con Arco de primer nivel y que anuncia futuros triunfos a nivel nacional. La Federación Andaluza de Tiro con Arco entrega medalla a los cuatro mejor clasificados en todas las categorías, obteniendo nuestra provincia un total de 12 metales.

MEDALLERO

ORO

LANZAS GARCIA Eduardo - ARCO CLUB MALAKA - Recurvo Sub 18 Hombre

ARENAS SANCHEZ Miriam - ARQUEROS DE MALAGA - Compuesto Sub 18

ECKERT Thomas - POLIDEPORTIVO MIJAS - Tradicional Senior Hombre

PLATA

MORENO HERNANDEZ Elsa - ARCO CLUB MALAKA - Recurvo Alevín Mujer

TRUJILLO MARTIN Fernando - ARCOGÜI - Recurvo Plus 50 Hombre

BRONCE

PALOMO ORELLANA Maria - ARCO CLUB MALAKA - Recurvo Alevín Mujer

PALOMO SANCHEZ Rodrigo - ARCO CLUB MALAKA - Recurvo Sub 15 Hombre

CUARTO CLASIFICADO

RUIZ MARTIN Marcos - ARCO CLUB MALAKA - Recurvo Sub 15 Hombre

PANEQUE GONZALEZ Lucia - ARCO CLUB MALAKA - Recurvo Sub 15 Mujer

VILLALOBOS BAZAN Antonio - ARCO CLUB MALAKA - Tradicional Senior Hombre

KENT Warwick Alexander - ARCO CLUB MALAKA - Recurvo Senior Hombre

FERNANDEZ GONZALEZ Cristina – ARCOGÜI - Compuesto Senior Mujer