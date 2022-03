Los posibles rivales de España en la Copa Davis en Málaga

La Federación Internacional de Tenis y Kosmos Tennis anunciaron este jueves los cabezas de serie para el sorteo de la fase de grupos de las Davis Cup by Rakuten Finals 2022, que tendrá lugar en las oficinas de la ITF en Londres el jueves 31 de marzo a las 16:00 horas en España. Málaga será una de las sedes del evento.

Croacia, como subcampeón en 2021, es el primer cabeza de serie, con España, Francia y Estados Unidos también acompañándole en el primer bombo según el último ranking de países de la Copa Davis. Las 16 naciones que compiten en las Finales se han colocado en cuatro bombos. Las citadas cuatro naciones cabezas de serie están en el Bombo 1, mientras que las 12 naciones restantes se han distribuido en los Bombos 2-4 según el último Ranking de Naciones de la Copa Davis. Una nación de cada bombo se sorteará en cada uno de los cuatro grupos de todos contra todos, con las cuatro naciones anfitrionas ubicadas en diferentes grupos. Ello implica que Canadá será seguro rival de España, puesto que los otros equipos del bombo dos son los otros tres anfitriones (Alemania, Gran Bretaña e Italia) y con ellos no se puede enfrentar el equipo que dirige Sergi Bruguera. Canadá es un equipo durísimo, con Aliassime y Shapovalov entre los 15 primeros del ranking. De hecho, ganaron la ATP Cup en S

🚨 Seeds announced for the Davis Cup Finals draw 🚨• Groups made up of one nation from each pot• One host nation per group• Draw takes place 31 March (14:00 GMT)#DavisCup #byRakuten pic.twitter.com/UZLUEvM902