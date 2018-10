Duelo de gallos en Primera Estatal

El Pabellón Nuevo Carranque acoge este sábado (20:00) un apasionante derbi andaluz en Primera Estatal con dos de los mejores conjuntos en liza, el GAES Málaga y el Cajasur Córdoba. Choque de alto nivel y voltaje, con los cordobeses como líderes tras sumar un cuatro de cuatro partidos y los costasoleños terceros, con solo esa derrota en el debut de este curso en Lanzarote.

José Luis Hidalgo, técnico malagueño, advierte en declaraciones para los medios del club de la dificultad del encuentro. "Será muy complicado. El Cajasur tiene una plantilla muy completa que le está permitiendo ganar a sus rivales con comodidad", advierte de su rival mientras da garantías del rendimiento de los suyos pese a las bajas: "Lo vamos a dar todo en la cancha ante nuestra afición. Soy consciente de que no será fácil, más aún cuando todavía no puedo disponer de todos los jugadores por lesión, y algunos que se han incorporado estos días tienen molestias y no están al cien por cien".

Se espera un gran ambiente en Carranque. Hay maratón de balonmano y la vigencia de ese acuerdo entre GAES y Rincón Fertilidad garantiza que los abonados de cualquiera de los dos clubes podrán ver los dos compromisos consecutivos de forma gratuita. Primero el que mide a las de Diego Carrasco al BM Castellón, a las 18:00, y después el del conjunto de Primera Estatal.

"El año pasado fue precioso ver el pabellón absolutamente lleno. Aunque el derbi va a llegar demasiado pronto, pues la Liga acaba de comenzar, un partido de estas características es siempre atractivo para el aficionado al balonmano y pienso que Carranque volverá a registrar una gran entrada. No me cabe la menor duda de que el público será el jugador número ocho y nos dará alas como siempre ha hecho”, señalaba José Luis Hidalgo al respecto.