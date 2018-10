A por el primer triunfo fuera

El Marbella quiere romper con las dos caras de la moneda en la que se ha convertido. La categoría recrudece a los equipos y en caso del Marbella está siendo capital el apoyo de su afición como local. Seis partidos, seis jornadas, tres como local y tres como visitante. Los tres triunfos que acumula el cuadro blanquillo han sido en su feudo mientras que los tres tropiezos han sido lejos de la Costa del Sol. Cambiar esa dinámica, objetivo hoy.

Los marbellíes afrontan esta tarde (18:00) su cuarta salida de la temporada. Buscan asaltar el Nuevo El Vivero de un siempre competitivo Badajoz. Sorpresivamente, el cuadro local no ha ganado esta temporada aún en casa. Derrota ante el Recreativo (0-1) y empates ante el UCAM Murcia (0-0) y El Ejido 2012 (2-2) dictan un mal inicio en casa que han olvidado con dos victorias a domicilio.

Su técnico, Rafael Pérez Guerrero, Padilla, afronta el encuentro como "el momento de ir a Badajoz y hacer una buena actuación. Llegamos en un buen momento anímico tras la última victoria y con todos los jugadores enchufadísimos".

Es optimista tras la última victoria del equipo, ya que "fue un paso adelante de los jugadores que tuvieron menos continuidad. Fue un partido bastante completo". Cabe destacar que Padilla no podrá contar ni con Juanma ni con Montero, sus dos máxima artilleros en lo que va de temporada, con tres dianas cada uno. Además, es duda el capitán, Javier Añón.

Sobre la realidad de no ganar fuera de casa, el técnico apuntó que "lejos de ser un trauma no ganar fuera, lo llevamos de manera positiva para afrontarlo como un reto y con la ilusión de sumar fuera". De los pacenses, comentó que "ellos son Francis Ferrón y diez más" y tiene un plan para anularle: "Sabemos que en el área perdona poco. Más que ponerle a cuatro tíos encima, debemos obligarle a recibir en otros espacios y que tenga que hacer cosas que no le gustan".