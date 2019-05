Conflicto laboral entre el Rincón Fertilidad y Agustina López, que fuera jugadora del equipo malagueño en los primeros meses de la temporada. La uruguaya denunció al cuadro costasoleño por un supuesto despido improcedente, teniendo que verse ahora las caras en el juzgado el próximo 25 de junio para que un juez imparta justicia de una demanda laboral y otra penal. Todo tras no acudir ningún representante del Rincón al acto de conciliación del pasado 25 de marzo, según cuenta la charrúa en el portal especializado en balonmano DeporteCienporCien.

"Me amenazaron con bajarme el sueldo, a lo que me negué, porque nunca me he rebajado. En los siguientes días recibí un mensaje en el que me comunicaban que se iba a proceder a despedirme como improcedente", asegura Tina a Marca, mientras se retrotrae al inicio de la situación: "Tras un mal partido ante el Elche se nos comunicó que se iba a reducir la plantilla en cuatro jugadoras sin concretar nombres. A partir de entonces, dada la incertidumbre profesional, comenzamos a jugar con mucha presión".

"Me despiden oficialmente un 7 de febrero, pero asesorado por mi abogado firmé no conforme, porque en los papeles no ponía improcedente", explica la lateral, que ha firmado por el Aula Valladolid, con el que no podrá jugar esta campaña: "En la oficina del paro me enteré que la Federación Española tenía mi baja federativa con fecha 8 de febrero en la que aparece una firma con mi nombre que yo jamás he realizado. Al ser uruguaya mi baja podría permitir al club a dar de alta a otra jugadora extracomunitaria". "Me he quedado sin competir hasta la próxima temporada. Y toda esta situación me ha afectado a nivel anímico y de salud, provocándome daños que nadie podrá reparar", confiesa.

No tardó en llegar la reacción por parte del Rincón, que da su versión. "Es la primera vez que pasa esto en su club y que se buscan siempre otras posibilidades antes de acabar así. Vino como un fichaje estrella para decidir partidos, pero no fue el caso, quizás por falta de adaptación. En diciembre me dijo que no estaba a su verdadero nivel, por eso me pidió un tiempo, algo que se le concedió. Pero esto es una empresa, si tú no sacas la producción, yo no puedo vender", dice la presidenta Pepa Moreno, que prefiere no adelantar acontecimientos: "Por nuestra parte lo único que sí queremos decir es que se están haciendo acusaciones muy graves de forma pública, que atentan sobre todo ante la imagen, la integridad y la persona de nuestra presidenta, club y componentes del mismo, por lo que ya hemos puesto todo en manos de nuestros abogados para tomar las medidas legales ante tales gratuitas acusaciones".