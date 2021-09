Talita Alves: "La verdad que fue fácil integrarse al Costa del Sol Málaga"

Talita Alves (Ponte Nova, Brasil; 1996) fue el único fichaje del Costa del Sol Málaga en un verano donde renovó de manera completa a la plantilla que obtuvo tres títulos. El equipo malagueño le seguía la pista desde hace años a la brasileña, ahora un refuerzo clave para la primera línea. Han sido días frenéticos para la jugadora, que aterrizó y dos días después ya estaba debutando frente al Zonzamas Cícar Lanzarote en Ciudad Jardín en la Liga Guerreras Iberdrola. Una adaptación a la carrera que analiza en sus primeras palabras como pantera.

"Muy cansada, hace mucho calor aquí. Es mi tercer entrenamiento aquí y ya jugué un partido. Muy feliz porque mis compañeras y el cuerpo técnico me recibieron bien, me están ayudando mucho dentro y fuera de la pista para todo lo que necesito. Estoy muy feliz por haber debutado, quiero ayudar al equipo", asegura Alves, feliz por esta nueva etapa en su carrera: "La verdad que fue fácil integrarse al grupo porque las compañeras son muy amables, siempre me preguntan cómo estoy. Me noto integrada y estoy muy contenta de estar en el equipo".

Las lesiones de María Pérez y Rocío Rojas provocan que la lateral izquierdo tenga ya un hueco importante en la rotación de Suso Gallardo. "Llegué el miércoles, el jueves entrené por la mañana fuerza y aún tengo agujetas. Estoy bien, aunque ahora me cuesta un poco el calor porque no estoy acostumbrada. Me iré acostumbrando con el tiempo", explica la brasileña, satisfecha con el primer triunfo: "El partido me gustó mucho. Aún me cuesta empezar, un poco como al equipo en la primera parte. Pero en la segunda fuimos muy arriba. Yo empecé muy nerviosa, muy muy nerviosa, aunque luego me solté. Estoy muy contenta".

Talita Alves tiene unas características casi únicas en la plantilla del Costa del Sol. Ella tiene claro qué puede dar a las malagueñas. "Creo que puedo aportar lanzamiento exterior al equipo, que hace falta, pero no sólo eso. Me gusta jugar en equipo, pasar el balón a pivotes y extremos también. Estoy para el lanzamiento de nueve metros, aunque también para más cosas", analiza, mientras admite las facilidades que ofrece tener a Isa Medeiros en el vestuario: "Estoy muy contenta de tener una brasileña en el equipo. En Turquía yo era la única extranjera y hablaba en inglés con mis compañeras, que todas eran turcas. No era lo mismo. Ser la única extranjera es un poco difícil. Estoy muy contenta por poder hablar portugués sin problema".