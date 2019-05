Tres derbis malagueños para cerrar la liga en Tercera

Última jornada en el Grupo IX de Tercera División. En la jornada que da paso al play off habrá tres derbis malagueños, en unos equipos de la provincia que no se juegan nada en este partido final.

Alhaurín-Alhaurino (12:00)

Pocos alicientes deportivos en este derbi entre el Alhaurín de la Torre y el Alhaurino. Un bonito cierre para dos equipos que cumplieron el objetivo de la temporada con la permanencia.

El Palo-Vélez (12:30)

El Palo ya mira al play off donde se jugará regresar a Segunda B, donde no estuvo hace tanto. Al otro lado estará el Vélez, que no le dio para colarse entre los cuatro primeros, pero que realizó una gran temporada. Si dejó los mimbres para iniciar otro proyecto ambicioso.

Torremolinos-Rincón (12:30)

Los dos equipos que se quedaron por encima de la zona de descenso. Campaña compleja para ambos, pero salvaron los muebles. Día para festejar la salvación e intentar darse la última alegría del año.

Antequera-Guadix (12:30)

El Antequera será el otro club de la provincia que luchará por subir a la categoría de plata. Recibe al Guadix en un duelo que es un mero trámite.

San Pedro-R. Melilla (12:30)

Dos de los equipos que no jugarán en Tercera el año que viene. Le ponen el broche a una campaña gris.