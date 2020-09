El Trops Málaga firma a Palomeque

Tras el anuncio del fichaje del portero Pol Gavañach, formalizado la semana pasada, el Trops Málaga da por cerrada la plantilla de su equipo de División de Honor Plata después de realizar un importante movimiento en las últimas horas. Y es que el extremo derecho Edu Moledo causará baja "por motivos personales", anuncia el presidente del club, Alberto Camas, en relación a la marcha del gallego. Sin embargo, su puesto lo ocupará una de las perlas del balonmano malagueño, como es el caso de Dani Palomeque, un jugador enrolado al equipo albiceleste desde hace tres temporadas, aunque ha sido precisamente ahora, cinco semanas después de iniciarse la pretemporada, cuando el extremo ha firmado su continuidad "con mi equipo de siempre", declara Palomeque.

Este fichaje, o más bien su renovación, viene avalado por el técnico del Trops Málaga, Daniel Ibáñez, "ya que era la primera opción que contemplábamos desde que empezamos a confeccionar el plantel", subraya el entrenador vallisoletano. En cambio, la incorporación se ha demorado en el tiempo, debido a que el jugador prefirió esperar hasta conocer su destino universitario. "Finalmente, me quedo en Málaga a estudiar, lo que me ha facilitado la renovación con el Trops, mi equipo. Estoy muy feliz por permanecer otra temporada más y porque, tanto la directiva como el cuerpo técnico, han querido contar conmigo en todo momento", afirma Palomeque, quien confiesa que se encuentra "con muchas ganas" y con el deseo "de competir", explica. "Esta semana me incorporo al equipo. Estoy ansioso por ver a mis compañeros y por conocer a los nuevos", revela el malagueño.

En relación al equipo y a los cambios que se han producido en el cuadro malacitano respecto a la pasada temporada, Dani Palomeque apunta que ve una plantilla "renovada, con jugadores muy jóvenes, algunos con experiencia en la categoría, otros que van a adquirirla este año, y todos con muchísima calidad. Además, hay que sumar la participación de los veteranos, muy conocidos por sus aportaciones en la élite. En definitiva, me gusta el equipo. Estoy convencido de que vamos a poner las cosas difíciles a los rivales", sostiene el extremo, de 20 años de edad –nació en Málaga el 1 de noviembre de 1999–, 1.88 metros de altura y 86 kilos de peso.

Por su parte, el entrenador del Trops, Daniel Ibáñez, también muestra su alegría por la firma de Palomeque , "pues es un jugador que encaja a la perfección con lo que buscamos en el proyecto. Tiene un potencial enorme, nos da posibilidad de contar con otro perfil de extremo distinto a lo que tenemos –compartirá posición con Zapico–, es un efectivo más grande que nos da muchas posibilidades en defensa, y en ataque es un chico que finaliza perfectamente y que juega muy bien por fuera a través de su uno contra uno y su lanzamiento exterior", resume Ibáñez con entusiasmo.