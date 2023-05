Losada (CS) busca en Málaga "derrotar a la candidata que siempre gana, la abstención" y llama a movilización masiva

La candidata de CS a la Alcaldía de Málaga, Noelia Losada, ha pedido este lunes "el voto para Toni Morillas --Con Málaga--, Daniel Pérez --del PSOE--, Francisco de la Torre --PP-- o mejor aún, para mí, Noelia Losada y mi partido, Ciudadanos", ya que busca "derrotar a la candidata que siempre gana, la abstención".

"Sí, han oído bien, pido el voto para Toni, Dani o Paco porque es mejor para el futuro de Málaga que voten a cualquiera los candidatos, incluso mis contrincantes, a que los votantes se queden en casa", ha explicado Losada en rueda de prensa, al tiempo que ha insistido en que "es el momento de derrotar a la candidata que siempre gana las elecciones en Málaga: la abstención".

Así ha comenzado este lunes su comparecencia de prensa la candidata de CS a la Alcaldía, Noelia Losada, que ha llamado a los malagueños "a la movilización masiva".

En este sentido, Losada ha considerado "clave votar el domingo". "La abstención es una candidata que siempre roza los 200.000 votos y que amenaza el futuro de la ciudad. Es la más votada en todas las elecciones y no lo entendemos. Nos jugamos el gobierno de la administración más cercana, la que resuelve los principales problemas de una ciudad como Málaga".

Así, Losada ha lanzado un mensaje "directo a los 200.000 malagueños que nunca votan: No hay futuro si el éxito de Málaga no nos beneficia a todos. Y para esto todos debemos tomar partido el domingo. Hablo mirando a los ojos a los 200.000 malagueños que no votan para decirles que hacerlo es una obligación moral y cívica. Para decirles que hacerlo es decidir sobre su día a día, sobre su vida, sobre cuestiones tan importantes como la vivienda, las zonas verdes, la movilidad, la seguridad, la limpieza y para sentir otra vez que esta Málaga nos pertenece a todos. La Málaga del futuro y su modelo la tiene que decidir toda Málaga y no sólo media. Nosotros queremos frenarla. Hay que votar".

En este punto, Losada ha enumerado algunos "aspectos clave" que a su juicio "están en juego y domingo" y ha aludido a "un Guadalmedina tratado como un río, con agua constante, zonas de ocio y disfrute, áreas deportivas y de paseo y riberas verdes". "Esto no debe ser cosa de media Málaga. Hay que votar", ha incidido.

También ha llamado a votar "para acabar con la plusvalía, que ha definido como un impuesto injusto y confiscatorio que hace que los hijos tengan que pagar por el piso que con tanto esfuerzo ya pagaron sus padres, depende de que toda Málaga se movilice".

De igual modo, se ha referido a "la necesidad de votar para tener una Málaga limpia; barrios sin cables y cuidados; proyectos clave como el Wizink Center, un Ejido cultural o una antigua Prisión con cultura y abierta a los vecinos de Cruz de Humilladero". "Todo eso depende de que los malagueños tomen partido. Se impliquen en su propio futuro. Hay que votar", ha enfatizado.

CS propone extender el metro al PTA y Campanillas y a Pedregalejo y El Palo y, en este sentido, Losada ha llamado a los malagueños "a votar en masa para decidir este modelo contrapuesto al del Eje Litoral". Baños del Carmen, Arraijanal, Repsol, seguridad o bajada de impuestos (bonificar el 95% del IBI para familias numerosas o a quien ponga su vivienda en el mercado de alquiler de larga duración) son otros de los ejemplos aludidos y que determinan la necesidad de obtener una alta participación. "Hay que evitar los abusos que se dan cuando se tiene el poder absoluto", ha apostillado.

Por último, Losada ha explicado que desde el año "2003 la abstención ha llegado a alcanzar el 50%" y ha mostrado su extrañeza puesto que "se trata de decidir el Gobierno de la Administración más cercana a la gente: Nosotros creemos que el voto útil es el de Ciudadanos. Pero sólo en segundo lugar. El verdadero voto transformador es el que se produce. Pero el verdadero voto útil es el que implica votar en lo que cada uno cree y confía".

"Llevamos desde 2003 con abstenciones que llegan a alcanzar el 50%. No es sano que la mitad de Málaga no decida quién gobierna la ciudad los próximos cuatro años. Es la verdadera democracia representativa que tanto costó conseguir. Ese partido fantasma llamado abstención no puede volver a ganar las elecciones este domingo", ha concluido.