Noelia Losada culpa del descenso del Málaga a Al-Thani

Noelia Losada, concejala de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Málaga, se pronunció este domingo 21 de mayo sobre el descenso del Málaga y la posterior desaparición del fútbol profesional después de 25 años. La concejala fue bastante clara durante su intervención pública en un acto celebrado en el Estadio Ciudad de Málaga: "Es un día muy triste por el descenso del Málaga y ahora lo que hay que hacer es tomar muy buenas decisiones para que el paso por el desierto de la Primera RFEF sea lo más corto posible.

Eso sí, aprovechó para mandar un mensaje positivo y a la vez de agradecimiento hacia la hinchada blanquiazul: "Volveremos con más fuerza porque la afición, que es de 10, se merece tener ya a un equipo no en Segunda, sino en Primera División. Incluso, se atrevió a señalar a la persona que según ella ha sido el culpable de haber llegado a esta situación: "Mandar un enorme abrazo a la afición malaguista que ha padecido las pésimas decisiones de Al-Thani que ha dejado al Málaga asumido en una profunda crisis. Lo que debe hacer este señor es vender de una vez y a ver cuando se entera que en Málaga no le queremos".

Aunque, Noelia Losada no ha sido la única política que aprovechó para hablar al día siguiente de confirmarse el descenso de la entidad de Martiricos, también lo hizo el Alcalde de Málaga Francisco De la Torre: ""Hasta ahora habíamos tenido un hilo de esperanza, pero esa esperanza se perdió. Hay que plantear soluciones societarias, que pasen por el cambio de manos de la propiedad. Lo digo con todo respeto hacia todos los propietarios, reconociendo el papel que cada uno de ellos ha tenido en la historia del Málaga. Hubo un esfuerzo importante en su momento de Al-Thani poniendo dinero pero esa gestión no se supo hacer bien, quizá porque no estuvieron a la altura del reto los responsables".